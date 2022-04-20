مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى لليوم الرابع على التوالي في حماية الشرطة (فيديو)

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط تكبيرات مدوية للمرابطات تزامنًا مع اقتحامه من قبل المستوطنين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت ساحات المسجد الأقصى، تمهيدًا لاقتحامات المستوطنين الجماعية التي دعت إليها “جماعات الهيكل” المزعوم لساحات الحرم القدسي الشريف، بمناسبة “عيد الفصح” العبري.





وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلين في مصليات الأقصى بعد إغلاقها، ومنعتهم من التجمع في منطقتي المصلى القبلي وقبة الصخرة.





وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال انتشرت في ساحات الأقصى، وشرعت في إبعاد المصلين عن مسار اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم.

واستهدفت قوات الاحتلال المعتكفين في المصلى القبلي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، كما حاصرت النساء في صحن قبة الصخرة، في محاولة لإبعادهن عن مسار اقتحامات المستوطنين.

قوات الاحتلال تحاصر المرابطات في صحن قبة الصخرة لتسهيل اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى pic.twitter.com/oKmJCpaJKN — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 20, 2022

جولات استفزازية

واقتحم المستوطنون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه شرطة الاحتلال التضييق على الفلسطينيين، إذ نصبت الحواجز داخل البلدة القديمة وعند الطرقات المؤدية إلى أبواب الأقصى، ومنعت الكثير من المواطنين خاصة الشباب من دخول الأقصى لأداء صلاة الفجر.

#صور من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك قبل قليل pic.twitter.com/Otk1uFSi6A — فلسطين لايف | PL Plus (@pl_plus1) April 20, 2022

واقتحم نحو 650 مستوطنًا، أمس الثلاثاء، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، واستمر الاقتحام نحو 3 ساعات ونصف ساعة.

وكانت “منظمات الهيكل” المزعوم قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة “عيد الفصح” العبري، الذي بدأ صباح يوم الجمعة الماضي ويستمر حتى الخميس.





وانسحبت قوات الاحتلال من المسجد الأقصى وأعادت فتح أبواب المصلى القبلي ومصلى قبة الصخرة بعدما اقتحم المستوطنون المكان، صباح الثلاثاء، وبدأ المرابطون في تنظيف المسجد المبارك.

ومنذ اليوم الأول من “عيد الفصح” اليهودي يواصل المستوطنون اقتحام المسجد تلبيةً لدعوات من منظمات “الهيكل” المزعوم.

شرطة الاحتلال تعلن اعتقال طفل من بلدة الطيبة بالداخل الفلسطيني المحتل بزعم إشعاله الإطارات خلال المواجهات الليلة الماضية.#فلسطين pic.twitter.com/oMJfs0n9xq — شبكة قدس | الأسرى (@asranews) April 19, 2022

وقال حراس الأقصى إنهم كشفوا أكثر من 15 محاولة لإدخال القرابين إلى المسجد، تلبيةً لدعوات تلك المنظمات التي أعلنت عن جوائز مالية لمن ينجح في إدخال القرابين وتقديمها في ساحات الأقصى.