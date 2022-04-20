للمرة الأولى منذ 10 سنوات “نتفليكس” تخسر.. وانخفاض سهمها في بورصة وول ستريت

خسرت (نتفليكس) 200 ألف مشترك بأنحاء العالم في الربع الأول من هذا العام مقارنة بنهاية 2021، وهي سابقة منذ أكثر من 10 سنوات دفعت بسعر سهمها إلى الانخفاض في بورصة وول ستريت أمس الثلاثاء.

وعزت المنصة الأمريكية العملاقة للبث التدفقي هذا التراجع بشكل أساسي إلى صعوبة استقطاب مشتركين جدد في كل مناطق العالم بالإضافة إلى تعليق الخدمة في روسيا.

نتائج ضخمة مع كورونا

وحققت المنصة الرائدة في قطاع البث التدفقي نتائج ضخمة خلال جائحة فيروس كورونا، بفعل إقبال المستخدمين على خدمات الترفيه المنزلي أثناء فترة الحجر.

وكانت السوق الأمريكية تتوقع تصحيحًا للوضع السابق لكن ليس بهذه القوة، فقد تراجعت قيمة سهم نتفليكس بنسبة 26% في التبادلات الإلكترونية بعد إغلاق وول ستريت أمس الثلاثاء.

وتوقعت منصة نتفليكس أن تكسب 2.5 مليون مشترك إضافي، في وقت كان المحللون يتوقعون عددًا أكبر، لكنها خسرت بدلًا من ذلك بعضًا منهم، مما أدى إلى انخفاض مجموع الاشتراكات إلى 221 ألفًا و640.

وقالت المجموعة التي تتخذ في كاليفورنيا مقرًّا “تسبب تعليق خدمتنا في روسيا والانخفاض المستمر لعدد المشتركين الروس في خسارة صافية بلغت 700 ألف اشتراك، ولولا ذلك لكان لدينا 500 ألف اشتراك إضافي” مقارنة بالربع الماضي.

ألعاب فيديو

وفي المحصلة، حققت نتفليكس إيرادات بلغت 7.9 مليارات دولار في الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/ آذار، بنسبة ارتفاع 10% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بفضل زيادة عدد المشتركين على أساس سنوي (6.7%) وزيادة أسعار اشتراكاتها.

لكن أرباحها الصافية بلغت 1.6 مليار دولار مقارنة بـ 1.7 مليار في الربع الأول من عام 2021.

وأشارت المنصة العملاقة إلى أن تشارك أسر كثيرة الحسابات بين أفرادها واحتدام المنافسة في القطاع يمثلان عوائق أمام نموها، في حين قال محلل مالي إن خسارة نتفليكس مشتركين تكشف الكثير عن شركة كانت تكسب مشتركين بشكل ثابت على مدى عقد.

وأوضح أنه “مع انخفاض الاشتراكات وضعف آفاق النمو، سيتعين على المجموعة الاعتماد بشكل أكبر على الخدمات الثانوية مثل ألعاب الفيديو أو المنتجات المشتقة في محاولة لزيادة عائداتها”.

وبعد سنوات شهدت استقطابًا سريعًا للمشتركين وكسبًا لجوائز كثيرة في المهرجانات، انضم إلى المواجهة مع نتفليكس منافسون أقوياء مثل (ديزني بلاس) و(آبل تي في بلاس) في نهاية عام 2019.

وسعت إلى تنويع مصادر دخلها وخاصة في سوق ألعاب الفيديو المربحة، ثم أطلقت الكثير من الألعاب المخصصة للأجهزة المحمولة لمشتركيها، بينها بعض الألعاب المستوحاة من عالم مسلسل الخيال العلمي والرعب.

واعتمدت المجموعة الأمريكية في الآونة الأخيرة سياسة متشددة إزاء تشارك الحسابات على شبكتها الذي كان يسمح لكثيرين بالاستفادة مجانًا من الخدمة.

وأعلنت في أوائل مارس/آذار أنها ستُجري اختبارات في دول أمريكا الجنوبية لفرض بدل مالي على عملائها في حال أرادوا زيادة ملفات تعريف إضافية إلى حساباتهم.

وأكدت الشركة، أمس الثلاثاء، أنها تعتمد على هذه الإجراءات والتحسينات في خدماتها بشكل عام من أجل “تسريع نمو” دخلها.