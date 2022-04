التلفزيون السويدي يفصل مراسلا انتقد متطرفا أحرق نسخة من القرآن

قررت إدارة التلفزيون السويدي الرسمي تسريح أحد مراسليه بعد انتقاده زعيم حزب الخط المتشدد الذي يحمل الجنسيتين السويدية والدنماركية راسموس بالودان الذي أحرق نسخة من القرآن الكريم.

وقال مدير أخبار المنطقة الجنوبية في قناة (س تي في) السويدية أنطون سفيندسن إن “التحقيقات كشفت أن المراسل خالف مبدأ الحيادية في القناة” مؤكدًا أن التحقيقات قد انتهت وأدّت إلى فصله.

وذكر المراسل أن تصرّف رئيس الحزب المتشدد بمثابة عمل تحريضي، وخاطب بالودان قائلًا “عد إلى منزلك أيها الأحمق”.

وكان بالودان قد تعمّد إهانة الإسلام والرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) في كلمة ألقاها في مدينة غوتيبرغ السويدية حيث يعيش الكثير من المسلمين.

وبرر بالودان تصرّفه بعد موجة من الهجوم عليه، وأوضح أنه لا “يخالف القانون السويدي الذي يكفل حرية النقد الديني”.

وتسبب سلوك زعيم حزب الخط المتشدد الدنماركي المعادي للإسلام في موجة غضب عالمية.

وانتقدت الصين، اليوم الأربعاء، السويد مطالبة إياها باحترام معتقدات المسلمين.

وقال متحدّث وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين إن حرية التعبير “لا يمكن أن تكون سببًا للتحريض على التمييز العنصري أو الثقافي”.

وأضاف في بيان “نأمل أن تحترم السويد المعتقدات الدينية للأقليات بما في ذلك المسلمين”.

واستنكرت العديد من الدول أبرزها تركيا والإمارات والسعودية بجانب عدد من المنظمات العربية والإسلامية حرق القرآن معتبرين هذا التصرف “استفزازًا للمسلمين حول العالم”.

من جانبها، أصدرت الخارجية السودانية بيانًا شديد اللهجة لإدانة حرق نسخ من القرآن الكريم خلال مظاهرات معادية للمسلمين في السويد.

