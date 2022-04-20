عاد للتألق.. صلاح يحرز هدفين ويصنع هدفا خلال فوز ليفربول على مانشستر يونايتد برباعية (فيديو)

عاد النجم المصري محمد صلاح إلى التألق مرة أخرى في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد المؤجلة من الجولة 30 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك صلاح في صناعة الهدف الأول خلال الدقائق الأولى من عمر المباراة بعد أن مرر الكرة لزميله الكولومبي لويس دياز وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 22 مستغلا كرة حاسمة من السنغالي ساديو ماني.

🔴محمد صلاح يوقع على الهدف الثاني في شباك اليونايتد من تمريرة رائعة لساديو مانيه و ليفربول يشدد الخناق على السيتي #الدوري_الإنكليزي #ليفربول_مانشستر_يونايتد #beINPL pic.twitter.com/CUXrhIyNWn — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 19, 2022

وخلال الشوط الثاني من المباراة، تمكن السنغالي ساديو ماني من تسجيل الهدف الثالث لصالح الريدز في الدقيقة 68 ليرد صلاح بالهدف الرابع قبل نهاية الزمن الرسمي للمباراة بـ5 دقائق ليُسجل بذلك الهدف الثاني له.

وانتهت المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد بأربعة أهداف دون رد.

صلاح يساهم في فوز ليفربول الباهر على مانشستر يونايتد ⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#الدوري_الإنكليزي #ليفربول_مانشستر_يونايتد #beINPL https://t.co/YiRUEMOA1K — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 19, 2022

ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 76 نقطة ليحصد لمركز الأول متقدما على مانشستر سيتي بفارق نقطتين مع وجود مباراة مؤجلة للسيتي، بينما توقف رصيد يونايتد عند 54 نقطة في المركز السادس.

وأحرز صلاح مع ليفربول 22 هدفا حتى الآن، متصدرا بذلك قائمة هدافي الدوري الإنجليزي. ويأتي في المركز الثاني سون هيونغ مين مهاجم فريق توتنهام برصيد 17 هدفا، بينما يحل كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد برصيد 15 هدفا.

وحصل محمد صلاح على تقييم بلغ 8.8 /10، حسب شبكة (هوسكورد) العالمية التي أكدت أن نسبة تمريراته الصحيحة بلغت 83%.