تخفى في ملابس امرأة.. إلقاء القبض على مستوطن حاول دخول المسجد الأقصى (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة اصطحاب سلطات الاحتلال متطرفًا إسرائيليًّا حاول التسلل إلى المسجد الأقصى في ملابس امرأة مغطيُا وجهه ويحمل معه متعلقات لم تُعرف ماهيتها.

وأوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتطرف الذي كان يرتدي ملابس نسائية بيضاء فضفاضة ويغطي وجهه بطرحة سوداء ويحمل شيئًا مجهولًا، وذلك أثناء محاولته دخول المسجد الأقصى.

وأظهر مقطع الفيديو المتطرف وهو يسير بصحبة الشرطة، بينما كان شرطي يسير في الخلف وهو يحمل صندوقًا وكيسًا من القماش، لا يُعرف على وجه الدقة ما بداخلهما.

شرطة الاحتلال تعتقل مستوطنا متخفيا عند أحد بوابات المسجد #الأقصى، حيث كان يحمل شيء مجهول شاهد المزيد عبر تلغرام شهاب، اشترك الآن: https://t.co/evSBgGzymT pic.twitter.com/fb5bjC04Zv — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 20, 2022

اقتحامات الأقصى

واستمرت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، كما قامت شرطة الاحتلال بطرد الصحفيين من داخل المسجد.

واقتحمت مجموعة من المستوطنين المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط تكبيرات مدوية للمرابطات تزامنًا مع اقتحامه من قبل المستوطنين.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت ساحات المسجد الأقصى، تمهيدًا لاقتحامات المستوطنين الجماعية التي دعت إليها “جماعات الهيكل” المزعوم لساحات الحرم القدسي الشريف، بمناسبة “عيد الفصح” العبري.

شرطة الاحتلال تعتقل مستوطنا متخفيا عند أحد بوابات المسجد #الأقصى، حيث كان يحمل شيء مجهول شاهد المزيد عبر تلغرام شهاب، اشترك الآن: https://t.co/evSBgGzymT pic.twitter.com/fb5bjC04Zv — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 20, 2022

وانتشرت قوات الاحتلال في ساحات الأقصى، وشرعت في إبعاد المصلين عن مسار اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم.

قوات الاحتلال تخرج الصحفيين من المسجد الأقصى pic.twitter.com/LQLDCBlRXf — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 20, 2022

واستهدفت قوات الاحتلال المعتكفين في المصلى القبلي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، كما حاصرت النساء في صحن قبة الصخرة، في محاولة لإبعادهن عن مسار اقتحامات المستوطنين.

واقتحم المستوطنون المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه شرطة الاحتلال التضييق على الفلسطينيين، ونصب الحواجز داخل البلدة القديمة وعند الطرقات المؤدية إلى أبواب المسجد الأقصى.