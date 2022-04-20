إزالة الألغام وتفجير الذخائر.. هذا ما يفعله الجيش الأوكراني في محيط كييف عقب انسحاب الروس (فيديو)

يواصل الجيش الأوكراني تدريباته العسكرية على العمليات القتالية في مختلف المناطق المحيطة بالعاصمة كييف بعد انسحاب القوات الروسية منها.

ورصد مراسل الجزيرة مباشر في أوكرانيا عبدالعزيز مجاهد تدريبات الجنود الأوكرانيين في إحدى الساحات على إطلاق النار والانسحاب التكتيكي بجانب تدريبات على مهارات القنص.

ووجد الجنود متسعًا من الوقت عقب انسحاب القوات الروسية من المنطقة لمعاودة التدريب مرة أخرى، حيث قاموا بممارسة الرماية على أهداف مختلفة.

وقام الجنود بجانب التدريب على العمليات القتالية بإزالة الألغام وبقايا الذخائر الروسية التي لم تنفجر للتخلّص منها ضمن عملية روتينية تقوم بها القوات الأوكرانية بشكل يومي تمهيدًا لعودة المدنيين إلى حياتهم الطبيعية.

وتستمر مطالبات الحكومة الأوكرانية بعدم عودة المدنيين إلى منازلهم لحين الانتهاء بالكامل من تمشيط المناطق المحاذية للعاصمة كييف، والتي سيطرت عليها القوات الروسية، إلا أن العديد من الأهالي عادوا بالفعل إلى منازلهم.





وعلى الجانب الآخر، أعلنت موسكو أنها بدأت مرحلة جديدة مما تسميه عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، متوقّعة بأن تشكّل تلك المرحلة “تطوّرًا مهمًا”.

ودعت روسيا القوات الأوكرانية إلى “إلقاء السلاح فورًا”، وأعلنت عن مهلة جديدة للمدافعين عن مدينة ماريوبول الساحلية للتخلّي عن المقاومة.

من جانبها، أكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك أنه لم يتم الاتفاق مع روسيا على فتح أي ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين المحاصرين في المدن والبلدات الأوكرانية الواقعة تحت سيطرة الجيش الروسي.

وتكرر فشل محاولات فتح ممرات آمنة للمدنيين لمغادرة مدينة ماريوبول الجنوبية المحاصرة، وألقى كل طرف باللوم على الآخر.