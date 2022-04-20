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شاهد: لحظة انفجار عبوة ناسفة بحافلة حراس سجن في تركيا ومقتل موظف

مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في انفجار استهدف حافلة تنقل حراس سجن في مدينة بورصة بشمال غربي تركيا (الأناضول)
20/4/2022-|آخر تحديث: 20/4/202210:55 PM (مكة المكرمة)

أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، عن وقوع انفجار بعبوة ناسفة في حافلة تقل حراس سجن في مدينة بورصة بشمال غربي تركيا.

وأسفر الانفجار عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بجروح عقب انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في حافلة تقل نحو 30 موظفا من حراس السجن.

وقال حاكم بورصة يعقوب كانبولات لوسائل إعلام محلية إن قنبلة وضعت تحت عمود كهرباء على جانب الطريق، وهو ما يعتبر “عملا إرهابيا يجري التحقيق في أبعاده”.

وأكد كانبولات أن جميع الوحدات الأمنية هرعت إلى مكان الحادث ومن المتوقع إعلان نتائج التحقيق في أقرب وقت ممكن.

وتسبب الانفجار أيضا في تحطم نوافذ بعض المباني في المنطقة المحيطة، دون وقوع أي ضرر في المدنيين.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول هوية مرتكب الحادث، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وكتب وزير الداخلية التركي سليمان صويلو على تويتر أن “العمليات لاعتقال المسؤولين جارية”.

ورصدت لقطات مصورة تواجد وزير الداخلية التركي في المشفى للاطمئنان على المصابين وقام بمواساة ابنة الضحية الوحيدة لهذا الحادث.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات