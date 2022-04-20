شاهد: لحظة انفجار عبوة ناسفة بحافلة حراس سجن في تركيا ومقتل موظف

أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، عن وقوع انفجار بعبوة ناسفة في حافلة تقل حراس سجن في مدينة بورصة بشمال غربي تركيا.

وأسفر الانفجار عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بجروح عقب انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في حافلة تقل نحو 30 موظفا من حراس السجن.

#تركيا.. انفجار عبوة ناسفة بحافلة لحراس سجن في مدينة "بورصة" أدى الانفجار الذي جرى عن بعد إلى مقتل موظف وجرح 4 آخرين، أحدهما إصابته خطيرة.

وقال والي بورصة إن عبوة ناسفة يدوية الصنع انفجرت في حافلة تقل نحو 30 موظفا من حراس سجن. pic.twitter.com/UbNFc2p81z — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 20, 2022

وقال حاكم بورصة يعقوب كانبولات لوسائل إعلام محلية إن قنبلة وضعت تحت عمود كهرباء على جانب الطريق، وهو ما يعتبر “عملا إرهابيا يجري التحقيق في أبعاده”.

وأكد كانبولات أن جميع الوحدات الأمنية هرعت إلى مكان الحادث ومن المتوقع إعلان نتائج التحقيق في أقرب وقت ممكن.

وتسبب الانفجار أيضا في تحطم نوافذ بعض المباني في المنطقة المحيطة، دون وقوع أي ضرر في المدنيين.





ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول هوية مرتكب الحادث، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وكتب وزير الداخلية التركي سليمان صويلو على تويتر أن “العمليات لاعتقال المسؤولين جارية”.

ورصدت لقطات مصورة تواجد وزير الداخلية التركي في المشفى للاطمئنان على المصابين وقام بمواساة ابنة الضحية الوحيدة لهذا الحادث.