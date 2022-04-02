مجلس مسلمي أوكرانيا يكشف أحوال العائلات المسلمة مع حلول رمضان (فيديو)

تحدّث رئيس مجلس مسلمي أوكرانيا، سيران عريفوف، عن أحوال الجاليات المسلمة التي تعيش في أوكرانيا مع حلول شهر رمضان، في ظل الحرب الدائرة وتهجير العديد منها، منذ أواخر فبراير/شباط الماضي.

وقال عريفوف في تسجيل مصور “نحن هنا في المقر الرئيسي لمجلس مسلمي أوكرانيا في العاصمة كييف، طبعًا لا يخفى أن أوكرانيا تخوض حربًا والعاصمة كييف تتعرض للقصف والقتال”.

وعن صيام الأسر الأوكرانية المسلمة، كشف عريفوف أن “مئات الآلاف من الأسر المسلمة في أوكرانيا نزحوا من منازلهم إلا أنهم سيصومون في الشهر الفضيل”، مشددًا على أن “هناك العديد من المساجد التي باتت فارغة بسبب الحرب إلا أن شهر رمضان على الأبواب”.

وتابع “الكثير منهم فقدوا أبواب رزقهم، ومصالحهم وأوضاعهم باتت صعبة، إلا أن مجلس مسلمي أوكرانيا سيقف إلى جانبهم، ويقوم بمشروع إفطار الصائم حيث سيتم التركيز على النازحين”.

ودعا عريفوف مسلمي العالم والمؤسسات الدينية والإنسانية إلى الوقوف بجانب مسلمي أوكرانيا في محنتهم ودعمهم، ولا سيّما مع حلول الشهر الفضيل.

ومجلس مسلمي أوكرانيا هو منظمة اجتماعية تضم جمعيات ومؤسسات في شتى مدن البلاد، وتتعاون مع المؤسسات الحكومية والدينية والمدنية للحفاظ على الاختيارات الدينية والعقدية للمسلمين.

ويبلغ عدد مسلمي أوكرانيا نحو مليون ونصف المليون، يتوزع مليون منهم في كييف والمناطق الشرقية والجنوبية، بينما يعاني نصف مليون مسلم منذ عام 2014 من الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم، التي هي أرض المسلمين بالأساس.

وقد عارض مسلمو أوكرانيا الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم، ولم يشاركوا في الاستفتاء الذي أجرته موسكو، مما أدى إلى محاولات روسية لإجبار هؤلاء المسلمين على الاعتراف بأنهم جزء من روسيا.

واختُطف عشرات المسلمين الناشطين والمعارضين لروسيا، ثم عُثر على بعضهم مقتولًا وعلى جسده آثار تعذيب، وبعضهم لم يظهر له أثر منذ 6 سنوات خلت.