“قاهر الإعاقة”.. اختيار القطري غانم المفتاح سفيرا لكأس العالم 2022 (فيديو)

أعلنت اللجنة العليا لبطولة كأس العالم قطر 2022 تعيين الشاب القطري غانم المفتاح سفيرا رسميا للبطولة التي تستضيفها قطر للمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط خلال الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول.

ونشر القطري غانم المفتاح فيديو من احتفالية اختياره سفيرا رسميا للبطولة.

وكتب في تغريدة على تويتر “إنه لشرف كبير لي أن أعلن أنه تم اختياري سفيرا رسميا لبطولة كأس العالم فيفا 2022، وأتطلع إلى مشاركتكم معي الحماس والإثارة في طريقنا نحو البطولة”.

وأضاف في رسالة موجهة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو “شكرا لهذا التشريف والثقة، وشكرا للميدالية الذهبية التي منحتموني إياها. إنه لشرف عظيم أن أعمل إلى جانبكم”.

إنه لشرف كبير لي أن أعلن أنه تم اختياري سفيرا رسميا لبطولة كأس العالم فيفا ٢٠٢٢. وأتطلع إلى مشاركتكم معي الحماس والإثارة في طريقنا نحو البطولة 🎉🌎#غانم_المفتاح pic.twitter.com/6eYkdI1xhR — غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) April 1, 2022

شكرا لهذا التشريف

President Infantino It is a profound honor to thank President Infantino for trusting me with the golden medal, I am deeply humbled and grateful for this honor.#غانم_المفتاح #FinalDraw pic.twitter.com/kSGx2MNZeE — غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) April 1, 2022

سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو أمير البلاد المفدى حفظهم الله

شكرا سموكم لثقتكم بي#غانم_المفتاح pic.twitter.com/FcjK0vDl9d — غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) April 1, 2022

وأضاف “أعتقد أن كرة القدم والرياضة يمكن أن تكون بمثابة جسر كبير للتفاهم الثقافي، وسأغتنم هذه الفرصة كسفير لمشاركة هذه التجربة مع العالم”.

ويُعد المفتاح من الشخصيات الملهمة لكثير من الشباب القطري والعربي وفي العالم أيضا، وقد جاء اختياره ليكون واحدا من أبرز سفراء البطولة لقدرته على إلهام الكثير من الشباب في العالم.

ووُلِد غانم المفتاح في 5 مايو/أيار2002 بمدينة الدوحة، وهو مواطن قطري، ويشغل منصب سفير النوايا الحسنة لبلده.

ومنذ ولادته أصيب بمتلازمة “التراجع الذيلي”. ومند ذلك الوقت وهو يعيش بنصف جسد دون أطراف سفلية، فسعى على يديه في كل مضامر الحياة حتى جعل من نفسه شخصا فعالا في المجتمع.

ولغانم كتب ومنشورات تحفّز على النجاح وتحدي الإعاقة والصعوبات، وهي ملهمة للجميع. ومن أهم كتبه “غانم الرابح دائما” الذي طبعه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في قطر.