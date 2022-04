“قاهر الإعاقة”.. اختيار القطري غانم المفتاح سفيرا لكأس العالم 2022 (فيديو)

أعلنت اللجنة العليا لبطولة كأس العالم قطر 2022 تعيين الشاب القطري غانم المفتاح سفيرا رسميا للبطولة التي تستضيفها قطر للمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط خلال الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول.

ونشر القطري غانم المفتاح فيديو من احتفالية اختياره سفيرا رسميا للبطولة.

وكتب في تغريدة على تويتر “إنه لشرف كبير لي أن أعلن أنه تم اختياري سفيرا رسميا لبطولة كأس العالم فيفا 2022، وأتطلع إلى مشاركتكم معي الحماس والإثارة في طريقنا نحو البطولة”.

وأضاف في رسالة موجهة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو “شكرا لهذا التشريف والثقة، وشكرا للميدالية الذهبية التي منحتموني إياها. إنه لشرف عظيم أن أعمل إلى جانبكم”.

شكرا لهذا التشريف

President Infantino

It is a profound honor to thank President Infantino for trusting me with the golden medal, I am deeply humbled and grateful for this honor.#غانم_المفتاح #FinalDraw pic.twitter.com/kSGx2MNZeE

— غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) April 1, 2022