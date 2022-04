خرج من ثلاجة حاملا علبة مخلل.. ظهور غريب للرئيس الصربي في برنامج تليفزيوني (فيديو)

خرج الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش من الثلاجة حاملًا علبة مخلّل عند ظهوره، ليلة الخميس، في أحد البرامج التلفزيونية قبيل أيام من انعقاد الانتخابات الرئاسية في بلاده.

واستقبل الجمهور في الإستوديو الرئيس الصربي بتصفيق وحفاوة.

وجاءت فكرة هذا الظهور الغريب قبل الانتخابات الرئاسية المزعم إجراؤها غدا الأحد 3 أبريل/ نيسان، على خلفية أن فوتشيتش كان حاضرا بقوة في وسائل الإعلام حتى اعتقد البعض أنه قد يخرج من الثلاجة، وهو تعبير شائع باللغة الصربية عن الشخص الحاضر في كل وقت وفي كل مكان.

Meanwhile, here's Serbian president Aleksandar Vučić coming out of a refrigerator on the most popular private and pro-government TV station, Pink.

The country's general elections are on Sunday.pic.twitter.com/fX82txTFnd

— Aleksandar Brezar (@brezaleksandar) March 31, 2022