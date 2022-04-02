خرج من ثلاجة حاملا علبة مخلل.. ظهور غريب للرئيس الصربي في برنامج تليفزيوني (فيديو)

خرج الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش من الثلاجة حاملًا علبة مخلّل عند ظهوره، ليلة الخميس، في أحد البرامج التلفزيونية قبيل أيام من انعقاد الانتخابات الرئاسية في بلاده.

واستقبل الجمهور في الإستوديو الرئيس الصربي بتصفيق وحفاوة.

وجاءت فكرة هذا الظهور الغريب قبل الانتخابات الرئاسية المزعم إجراؤها غدا الأحد 3 أبريل/ نيسان، على خلفية أن فوتشيتش كان حاضرا بقوة في وسائل الإعلام حتى اعتقد البعض أنه قد يخرج من الثلاجة، وهو تعبير شائع باللغة الصربية عن الشخص الحاضر في كل وقت وفي كل مكان.

Meanwhile, here's Serbian president Aleksandar Vučić coming out of a refrigerator on the most popular private and pro-government TV station, Pink. The country's general elections are on Sunday.pic.twitter.com/fX82txTFnd — Aleksandar Brezar (@brezaleksandar) March 31, 2022

وعلق الرئيس الصربي خلال إحدى المقابلات قائلا “يشعر الجميع بالملل الشديد لدرجة أنهم يعتقدون أنني سأخرج من الثلاجة”.

ويواجه فوتشيتش 7 مرشحين آخرين أبرزهم الجنرال المتقاعد زدرافكو بونوس ممثل تحالف (متحدون من أجل نصر صربيا) المعارض.

وحرص فوتشيتش خلال خطابه الأخير للناخبين قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي، على الظهور برفقة بعض الشخصيات العامة الداعمة لحملته الانتخابية، التي كانت تحت شعار “الأفعال تتكلم”.

وأشار خلاله إلى أن “صربيا بلد آمن ولا خوف عليه من الحروب والأزمات”، مؤكدا أنه سيعمل مع الوزراء على تحقيق أفضل النتائج خلال ولايته الثانية.

ووعد الرئيس الصربي الناخبين بالحفاظ على الأمن والاستقرار في ظل الضغوط على بلاده بسبب العلاقات مع روسيا، والتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوربي.

وتابع “حملتي الانتخابية لم تكن عدائية على الإطلاق ولم نقم بمهاجمة أي حزب منافس لنا، وكنا أحيانا بمثابة كيس ملاكمة للمعارضين السياسيين (في إشارة إلى تلقيهم النقد الدائم)”.

وتُظهر استطلاعات الرأي أنه من المرجح فوز فوتشيتش بولاية أخرى مدتها خمس سنوات، ومن المتوقع أيضا أن يفوز حزبه التقدمي الصربي بالأغلبية داخل البرلمان.

وتركت العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا التي بدأت بعد أيام من تحديد موعد انتخابات صربيا تأثيرا عميقا على الحملة الانتخابية في صربيا، مما دفع الرئيس الحالي إلى التركيز على أمور الأمن والاستقرار بدلا من المواضيع السياسية التقليدية مثل الفساد وأوضاع البيئة وسيادة القانون.