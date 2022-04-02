استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين (فيديو)

استشهد 3 فلسطينيين فجر اليوم السبت، عندما أطلقت قوات الاحتلال النار مباشرة على المركبة التي كانوا يستقلونها قرب بلدة عرابة جنوب مدينة جنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة، وحاصرت المركبة المستهدفة بعد إطلاق عشرات الأعيرة النارية اتجاهها.

شهداء فلسطين فجر الأول من رمضان، اغتالتهم قوة إسرائيلية خاصة في جنين pic.twitter.com/R96kHI1Tu9 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 2, 2022

وأعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) مقتل 3 فلسطينيين قرب مدينة جنين، وقال في بيان نشرته وسائل إعلام إسرائيلية إن العملية وقعت عند مفرق بلدة عرابة في جنين.

وقال الشاباك إن الشهداء الثلاثة أطلقوا النار على القوات الإسرائيلية أثناء محاولة اعتقالهم، فردت القوات بدورها بإطلاق النار عليهم وقتلتهم، وادّعى أن الفلسطينيين نفذوا عملية إطلاق نار في منطقة طولكرم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المركبة أو تقديم الإسعافات للمصابين، واستولت على المركبة المستهدفة ثم انسحبت من المكان.

وقالت إن قوات الاحتلال احتجزت جثث الشهداء الثلاثة ورفضت تسليمها، مشيرة إلى إصابة شاب من (يعبد) جنوب غرب جنين برصاصة في الحوض أثناء مروره بمركبته قرب مكان العملية.

#شاهد .. مسيرة حاشدة باتجاه منزل الشـ&يــد سيف أبو لبدة في مخيم نور شمس بطولكرم. pic.twitter.com/3AIpAroCBA — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 2, 2022

ونعت سرايا القدس -الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي- الفلسطينيين الثلاثة، وقالت إنهم من عناصرها. وقالت في بيان “تنعى سرايا القدس إلى شعبنا المجاهد وأمتنا العربية والإسلامية، ثلاثة مجاهدين من أبطالها وهم: صائب عباهرة (٣٠عاما) وخليل طوالبة (٢٤عاما) وسيف أبو لبدة (٢٥عاما).