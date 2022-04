ظن الجميع أنها فُرمت فكانت المفاجأة.. شاهد ما حدث لفتاة سقطت بين رصيف وقطار مسرع (فيديو)

سقطت امرأة بمنطقة قريبة من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في فجوة بين قطار ومنصة انتظار بعدما فقدت وعيها، بحسب فيديو التقطته كاميرا مراقبة ونشرته وسائل الإعلام.

ووقعت الحادثة يوم 29 مارس/ آذار الماضي داخل محطة الاستقلال القريبة من العاصمة الأرجنتينية، ويمكن رؤية الركاب في المحطة وهم غير مدركين -على ما يبدو- وضع المرأة التي بدت فاقدة الوعي تمامًا.

وتندفع المرأة سريعًا نحو القطار فتسقط فورًا في الفجوة، وكل ما يستطيع من حولها فعله هو تغطية أعينهم عن هذا المشهد المرعب.

A woman near Buenos Aires, Argentina, fell into the gap an oncoming train and the platform after she passed out. She miraculously survived and was taken in a wheelchair to a local hospital. pic.twitter.com/89v1IkuQ30

— CBS News (@CBSNews) April 18, 2022