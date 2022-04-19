اتكأ على الأرض ووثق انتهاكات الاحتلال.. صاحب الصورة الشهيرة يروي للجزيرة مباشر كواليس المشهد (فيديو)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على كل من يسعى لتوثيق عمليات اقتحام باحات المسجد الأقصى، إلا أن صورة لرجل مستلق يوثق ما ارتكبوه حصدت مئات الآلاف من المشاهدات والإعجابات.

وروي صاحب هذه الصورة بدر صلاح أبو الفضل لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشرة كواليس المشهد حيث تعرض للضرب على يد شرطة الاحتلال ما دفعه للجلوس بهذه الوضعية.

حكاية صاحب الصورة الشهيرة التي ظهر فيها متكئا يكشف للجزيرة مباشر أسباب وكواليس ما حدث#فلسطين #القدس #الأقصى pic.twitter.com/6Spqsgt1B2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 17, 2022

وأضاف أبو الفضل “جنود شرطة الاحتلال كانوا يحملون الهروات وتعرضت للاعتداء، ولأني لم أتمكن من التحرك بقيت جالسا واتكأت على أحد الجدران، أشاهد ما يفعلوه بالمصلين داخل باحات الأقصى”.

وأكد صاحب الصورة الشهيرة أنه شعر بالغضب بسبب تصرفات جنود الاحتلال، ولذلك قرر توثيق أعمالهم بتصوير اعتدائهم على الشباب وهو جالس لا يستطيع التحرك.

وأردف “كنت أصلي بالمسجد ولم أفعل أي شيء آخر لكنهم قاموا بضربي، لأن هذه طبيعتهم، فهم مدربون على الهجمية والاعتداء على النساء وكبار السن أيضا”.

وتحدث أبو الفضل عن شعوره في تلك اللحظة مؤكدا أنه شعر بالراحة والاسترخاء خلال التصوير.

وأضاف “سبحان الله لم أكن خائفا، بل أنزل الله الطمأنينة في قلبي”.

وختم أبو الفضل “أكبر شرف لي هو الذهاب إلى المسجد الأقصى وسوف أحافظ عليه دائما”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة أبو الفضل وهو يوثق بهاتفه الجوال اعتداء جنود الاحتلال على الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى وأثنوا على شجاعته للقيام بهذا التصرف.

من جانبها، جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين وتلبية لدعوات أطلقتها منظمات (الهيكل المزعوم) بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وحاول جنود الاحتلال إخراج المصلين من باحات الأقصى تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية، وفرضت حصارا على المصلى القبلي.

واعتلى القناصة أسطح المسجد الأقصى والبنايات المجاورة له وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي على نوافذ المصلى القبلي باتجاه المحاصرين، وعرقلت عمل الطواقم الطبية والصحفية الموجودة في باحات المسجد، واعتدت على المصليات في صحن قبة الصخرة وسط تكبيرات المرابطات.