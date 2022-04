اتفاقية أمنية بين الصين وجزر سليمان.. رد أمريكي فوري وقلق أوربي

وقّعت بيجين، اليوم الثلاثاء، اتفاقًا أمنيًّا مع جزر سليمان المطلة على جنوب المحيط الهادئ، مما دفع العديد من الدول الغربية والولايات المتحدة إلى الشعور بالقلق من الطموحات العسكرية المتزايدة للصين.

وقال متحدث وزارة الخارجية وانغ وينبين خلال مؤتمر صحفي إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره لجزر سليمان جيريمايا مانيلي “وقّعا مؤخرًا اتفاقية إطارية حكومية دولية بين الدولتين بشأن التعاون الأمني”.

Despite all of his tough talk, on Scott Morrison’s watch our region has become less secure.

His government was warned of this security pact in August and he hasn’t even bothered to send the Foreign Minister to the Solomon Islands to raise concerns on behalf of all Australians.

— Senator Penny Wong (@SenatorWong) April 19, 2022