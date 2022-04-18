نبيل أبو ردينة للجزيرة مباشر: دول عربية متورّطة في التآمر على الشعب الفلسطيني والمقدسات (فيديو)

قال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية إن هناك مؤامرة إقليمية تورّطت فيها بعض الدول العربية وجهات أخرى للتآمر على المطالب الحقيقية للشعب الفلسطيني والمقدسات.

وأضاف أبو ردينة خلال مشاركته في برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، اليوم الأحد، أن السلطة الفلسطينية لن تدخل في حروب جانبية ضد هذه الأطراف المتآمرة التي لم يسمّها. لكنه أوضح أن هناك اتصالات موسعة مع دول عربية وإسلامية للعمل على وقف التصعيد الإسرائيلي.

وتابع القيادي الفلسطيني قائلًا إن اجتماعًا موسّعًا سيعقد بين حركة فتح والفصائل الفلسطينية بهدف التوصّل لموقف فلسطيني موحّد ومدعوم عربيًا، مضيفًا أن “قضية الأقصى أكبر من جميع الخلافات الثانوية الموجودة بين القوى السياسية الفلسطينية”.

وأشار إلى أن التصعيد الإسرائيلي في القدس سينعكس سلبًا على إسرائيل والمنطقة بكاملها. مضيفًا أن الاستفزازات الإسرائيلية الأخيرة أدخلت المنطقة بالكامل في دوامة عنف لن تتوقف.

وكان وزير الأمن الداخلي الإٍسرائيلي عومير بارليف قال إن الشرطة الإسرائيلية “ستضرب بقوة كل من يتجرّأ ويعتدي على المواطنين الإسرائيليين”، حسب تعبيره.

وأضاف أن السلطات الإٍسرائيلية “تنظر بعين الخطورة البالغة لكل خرق للنظام العام، وكذلك لإلقاء الحجارة على الحافلات في القدس وإصابة مسافرين”.

وحذّر بارليف من أن كل من سيستخدم الإرهاب ضد المواطنين الإسرائيليين سيتم التعامل معه بشدة وحزم، مضيفًا أن وزارته لن تسمح بالتعدي على حرية العبادة.

وشدد أبو ردينة على أن معركة السلطة الفلسطينية “هي مع العدو الإسرائيلي، وليست ضد أي جهة فلسطينية أو عربية”.

وخلص القيادي الفلسطيني إلى أن السلطة لم تعوّل في يوم من الأيام على واشنطن، وأن اتفاق أوسلو الذي وقّعته السلطة مع إسرائيل تم دون علم الإدارة الأمريكية.

وقال “طوال 25 سنة من المفاوضات مع إسرائيل لم نحصل قط على دعم صريح من الولايات المتحدة، والحكومات المتعاقبة أسهمت في تضييع 80% مما حصلنا عليه في أوسلو”.