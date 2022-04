راهب هندوسي يدعو لإبادة المسلمين في الهند ورئيس الحزب الحاكم يشارك في التحريض بفيديو مضلل

أثار (كايلاش فيجايفارجيا) رئيس حزب الشعب الهندي الحاكم (بهاراتيا جاناتا) الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب نشره فيديو لشخص يدَّعي أنه مسلم يهدد المجتمع الهندوسي عقب أحداث مدينة (خارجون) الأخيرة.

ونشر فيجايفارجيا هذا الفيديو يوم الجمعة، وتوجّه باللوم إلى أحد القيادات البارزة في حزب المؤتمر الهندي المعارض، متسائلًا “كيف لا تعتقل الشرطة مثل هؤلاء؟” مشيرًا إلى الشخص المتحدّث في الفيديو.

وتعرّض الحزب الحاكم لانتقاد شديد لعدم التدخّل في أحداث خارجون التي وقعت الأسبوع الماضي التي دمّر فيها مئات المشاغبين الهندوس متاجر ومنازل تابعة للمسلمين في المدينة وأحرقوها.

لكن التحقق من الفيديو أظهر أنه لم يكن خلال أحداث مدينة خارجون خلال الأسبوع الماضي، بل جرى تصويره في مدينة نظام آباد بولاية (تيلانجانا)، ونشر عبر مواقع التواصل في مايو/أيار 2020.

في السياق، ثار جدل على منصات التواصل خلال الساعات الماضية بسبب تداول فيديو لراهب هندوسي يدعو إلى البدء في عمليات الإبادة الجماعية ضد أفراد الأقلية المسلمة في الهند.

وظهر الراهب الذي يدعى (ياتي كريشناناند) في الفيديو مرتديًا العمامة والزي البرتقالي قائلًا “أنا أفكّر أن نبدأ مذابح جماعية ضد المسلمين من بورفانش في شرق ولاية أوتار براديش الهندية”.

وأضاف الراهب الهندوسي قائلًا “إنها عملية بسيطة. سوف يردّون علينا؛ ومن ثم نزيد الهجوم ونقضي عليهم”.

Yati Krishnanand, a militant Hindutva leader and disciple of Haridwar Dharam sansad priests claims that the mass killings will start from Purvanachal (East UP). “We have declared the Dharam Yudh.”

وانهالت التعليقات الغاضبة على الفيديو، حيث قال الصحفي رفيق حامد “أولئك الذين ينكرون إمكانية حدوث إبادة جماعية ضد المسلمين في الهند يعيشون في عالم موازٍ. إنها ليست مسألة إذا ولو؛ ولكن متى تهيأ الظروف لذلك حاليًا، وإن حدث ذلك سوف يبتلع البلاد بأكملها”.

Those who are denying the possibility of an anti-Muslim genocide in India are living in a parallel universe.

It's not a matter of if but when. The ground is being prepared for it.

One trigger event orchestrated by the Hindu rightwing will engulf the whole country. https://t.co/ElZYpyf9Ko

