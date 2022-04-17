مشير المصري: حماقات بينت في المسجد الأقصى ستكلفه مستقبله السياسي (فيديو)

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، مشير المصري، إن أي محاولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بارتكاب “حماقات” في المسجد الأقصى سيواجه بالرد العنيف وسيكلفه مستقبله السياسي.

وأضاف المصري خلال مشاركته في برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، السبت، أن فصائل المقاومة لن تسمح بذبح القرابين في باحة المسجد الأقصى وأن كل الخيارات ممكنة لمنع هذه “الخطوة الاستفزازية”.

وشدد على أن ذبح المستوطنين للقرابين في باحة المسجد الاقصى يعني “ذبح مستقبلهم ولكل فعل ردة فعل وفصائل المقاومة جاهزة للرد”.

وتابع قائلا إن التنسيق بين فصائل المقاومة مستمر أكثر من السابق وغرفة العمليات المشتركة في انعقاد مستمر، مؤكدا أن الرد سيكون فوريا.

وكان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد نفت وجود أي هدنة مع الاحتلال الإسرائيلي واعتبرت أن ما يُتداول في هذا الشأن عارٍ عن الصحة.

وكشف القيادي في حركة حماس أن الاتصالات التي تمت بين قيادة الحركة وعدد من الأطراف العربية والدولية تم التركيز فيها على أن الحركة لا يمكنها أن تقبل بالتهدئة وتحترم بنودها طالما أن “العدو مُصِر على العربدة في باحة المسجد الأقصى”.

وقال إن حركة حماس ترفض التهديد والوعيد الإسرائيلي وأن ما نقلته الحركة للوسطاء العرب والأجانب هو أنه” إذا خرجت الأمور عن وضعها الطبيعي في القدس فإن صواريخ المقاومة جاهزة للرد”.

وأبرزالمصري أن نتائج معركة “سيف القدس” لا زالت ظاهرة للعيان وأن السلوكيات الاستفزازية اليوم أكثر وضوحا وتصعيدا. داعيا في ذات السياق نفتالي بينيت للاستفادة من تجربة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

وتابع المصري بالقول إن مشروع التسوية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وصل إلى الباب المسدود وأن استهداف المرابطين في المسجد الأقصى “خط أحمر دونه الكثير من الدماء”، على حد وصفه.

وشدد على أن الاستفزازات الإسرائيلية الأخيرة في القدس والضفة الغربية ما كان له ليستمر لولا وجود “مظلة عربية” لتأمين هذه الإجراءات إلى جانب إصرار السلطة الفلسطينية على مزيد من التنسيق مع الحكومة الإسرائيلية ولو على حساب الالتزام بالقرارات الوطنية.

وتواصلت طوال السبت، احتجاجات الفلسطينيين بعد يوم من اقتحام قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى واعتدائها على المصلين. واندلعت مواجهات في أبو ديس شرقي القدس المحتلة بين طلبة في جامعة القدس وجنود الاحتلال.