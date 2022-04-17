حسام زكي: الغرب منشغل بأوكرانيا لكن لا يجب السكوت عما يقع في القدس (فيديو)

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، إن المجتمع الدولي يتابع عن كثب ما يقع في أوكرانيا ويريد التوصل في أقرب فرصة ممكنة لحل سريع لوقف الحرب، لكننا “لا يجب أن نسكت عما يقع في فلسطين والاستفزازات الإسرائيلية المتكررة في القدس الشريف”.

وأضاف زكي خلال مشاركته في برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، السبت، أن المجتمع الدولي لا زال محكوما بذات المعايير المزدوجة، وقادته لا يريدون أن يستوعبوا أن ما يقع في أوكرانيا اليوم وقع في فلسطين منذ 70 عاما ولا زالت مشاهده تتكرر يوميا.

وقال إن الاستفزازات ليست في صالح الحكومة الإسرائيلية على المدى المتوسط والبعيد، لإنها تزيد من عزلتها على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف أن دولتين من الدول العربية التي دخلت في علاقات تطبيع رسمي مع إسرائيل، أدانت الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، وأصدرت بيانات تدين الاقتحامات المتواصلة لقوات الجيش الإسرائيلي للأماكن الإسلامية المقدسة في مدينة القدس.

وحذرت جامعة الدول العربية إسرائيل من إشعال الموقف داخل المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط إن اعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين الفلسطينيين يشكل استمراراً خطيراً للتجاوزات والاستفزازات التي تهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى مكانيا وزمانياً.

واعتبر زكي أن ما يقع في الأراضي الفلسطينية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة عبارة عن “عقاب جماعي للفلسطينيين لا يمكن السكوت عليه”.

وكشف زكي عن وجود تحرك عربي ودولي لمحاولة تهدئة الوضع قبل الانفجار، مضيفا أن دولة الأردن باعتبارها البلد القيِّم على المقدسات الإسلامية في القدس طلبت مهلة من أجل السيطرة على الموقف وحمل إسرائيل على وقف هذه الإجراءات.

واستطرد زكي بالقول إن “إسرائيل اعتادت اللجوء إلى الإجراءات الاستفزازية ضد المرابطين المقدسيين في شهر رمضان”، مضيفا أن الوضع هذا العام جاء مختلفا وفيه الكثير من التعنت.