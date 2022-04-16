دفعا ربعه للضرائب.. بايدن وزوجته يعلنان حجم دخلهما السنوي لعام 2021

نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرينته جيل، الجمعة، عائداتهما السنوية التي يُستحق عنها ضرائب اتحادية.

وأوضح الزوجان أنهما كسبا أكثر من 600 ألف دولار في العام الماضي، ودفعا ضريبة دخل اتحادية فعلية نسبتها 24.6%.

وتبرع الرئيس وقرينته بما نسبته 2.8% من دخلهما (17384 دولارًا) للجمعيات الخيرية، بما في ذلك 5000 دولار لمؤسسة “بو بايدن” التي تنشط في منع الإساءة للأطفال. وتوفي بو بايدن -نجل الرئيس- بالسرطان في عام 2015.

وقال البيت الأبيض إن بايدن وزوجته قدّما إقرارًا بدخلهما في 2021، وهو العام الأول لهما في البيت الأبيض، الذي جاء متماشيًا مع العام الماضي بضرائب اتحادية مستحقة بنسبة 24.6%.

وكان الزوجان قد أعلنا العام الأسبق -عندما كان بايدن مرشحًا للرئاسة- تحقيق دخل بلغ 607 آلاف و336 دولارًا.

وحصل بايدن على 378 ألفًا و333 دولارًا راتبًا رئاسيًّا، وهو ما يقل بشكل طفيف عن الراتب المعتاد وهو 400 ألف دولار، لأنه دخل البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني، بينما كسبت زوجته جيل بايدن 67116 دولارًا من عملها أستاذة في كلية نورث فرجينيا.

وقال البيت الأبيض في بيان “من خلال هذا الإعلان، يشارك الرئيس المواطنين الأمريكيين على مدى 24 عاما تقديم الإقرارات الضريبية السنوية، مما يظهر التزامه بالشفافية مع الشعب الأمريكي فيما يتعلق بالشؤون المالية للقائد الأعلى للقوات المسلحة”.

كما أوضح البيت الأبيض أن نائبة الرئيس كاملا هاريس وزوجها دوج إيمهوف أعلنا عن تحقيق دخل إجمالي بلغ مليونا و655563 دولارا ودفعا 523371 دولارا ضرائب اتحادية على الدخل بنسبة ضريبة بلغت 31.6%.

في المقابل، كشفت صحيفة نيويورك تايمز -نقلًا عن بيانات الإقرارالضريبي- أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لم يدفع سوى 750 دولارًا فقط من ضرائب الدخل الاتحادية في عامي 2016 و2017 بعد الإبلاغ لسنوات عن تكبد مشروعاته التجارية خسائر فادحة، كي يُحدث توازنًا مع إيراداته التي بلغت ملايين الدولارات.

وقالت الصحيفة إن ترمب لم يدفع ضريبة على دخله خلال 10 سنوات من آخر 15 عامًا، رغم حصوله على 427 مليونًا و400 ألف دولار في 2018 من برنامج تلفزيون الواقع الإخباري الذي كان يقدمه، بجانب صفقات أخرى.