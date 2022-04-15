“أكبر خسارة للأسطول الروسي منذ الحرب العالمية الثانية”.. الجزيرة مباشر ترصد ملابسات غرق الطراد موسكفا (فيديو)

تحدث موفد الجزيرة مباشر عبد العزيز مجاهد، عن ملابسات غرق الطراد الروسي (موسكفا) الذي أكدت وزارة الدفاع الروسية غرقه في البحر الأسود.

وكانت هيئة الأركان الأوكرانية قالت إنها هاجمت الطراد بصاروخ نبتون المضاد للسفن، واصفة غرق الطراد بأنه “أكبر خسارة للأسطول الروسي منذ الحرب العالمية الثانية”.

وأشار موفد الجزيرة مباشر خلال مداخلة مع (المسائية) إلى أن الطراد الروسي كان به أكثر من 51 بحارا روسيا، وكان جزءا من جميع المعارك التي خاضتها روسيا خلال العقود الماضية.

وأشار إلى أن قيادة البحر الأسود الروسية كانت موجودة في ذلك الطراد، ولكن لم تتضح على وجه الدقة الخسائر البشرية في أوساط من كانوا على متنه.

وتحدث عن تحول المعركة الآن من كييف إلى الجنوب في البحر الأسود وماريوبول، مشيرا إلى إعلان أوكرانيا عن دخول أسلحة جديدة نشرت صورها وزارة الدفاع الأوكرانية وهي أنظمة مدفعية وعربات مدرعة.

وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد "موسكو" في البحر الأسود وهيئة الأركان الأوكرانية تقول إن غرق الطراد أكبر خسارة للأسطول الروسي منذ الحرب العالمية الثانية#روسيا #أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/oo9Ez5cngI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 15, 2022

وأشار في هذا الصدد إلى الإعلان الأمريكي بإرسال أنظمة مدفعية ومروحيات للمرة الأولى منذ بدء المعركة، وهو تطور بارز مع تحول الحرب من حرب المدن إلى معركة منطقة دونباس.

وقال إن الأوكرانيين أغلقوا صفحة المعركة في كييف، وبدأوا ملاحقات قانونية بحق الجيش الروسي الذي كان يسيطر على أجزاء واسعة من محيط المدينة.

وأشار في هذا الصدد إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده مسؤول المحكمة الجنائية الدولية مع المسؤولين الأوكرانيين حول ما قالوا إنه أدلة تثبت تورط الجيش الروسي في قتل المدنيين.

وردا على سؤال حول سير المفاوضات وما إذا كانت ستتمخض عن اتفاق، قال موفد الجزيرة مباشر إن الجانبين حاليا أبعد ما يكونان عن التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بعد انجلاء معركة دونباس.

عضو مجلس النواب الأوكراني: مستمرون بالقتال لتحرير كامل الأراضي الأوكرانية pic.twitter.com/QweUSaA28Y — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 15, 2022

غرق الطراد الروسي

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الخميس، غرق الطراد موسكفا أثناء محاولة قطره إلى الميناء في طقس عاصف بعدما تعرّض لأضرار خلال الهجوم على أوكرانيا.

وقالت في تصريحات نقلتها وكالة تاس الرسمية “خلال قطر الطراد موسكفا إلى وجهته فقدت السفينة توازنها بسبب الأضرار اللاحقة في هيكلها جراء الحريق الناجم عن انفجار ذخائر، وقد غرقت السفينة وسط البحر الهائج”.

ولم تذكر الوزارة ما إذا كان هناك ضحايا في حادث الطراد، الذي يعد السفينة الرئيسة في أسطول البحر الأسود الروسي.

من جانبها أكدت أوكرانيا أنها هاجمت السفينة بصاروخ نبتون المضاد للسفن، في وقت قالت فيه وزارة الدفاع الروسية إن أضرارا جسيمة لحقت بالسفينة بعد انفجار ذخائر على متنها.

ودخل الطراد موسكفا الخدمة عام 1983، وكان مزوّدًا بستة عشر أنبوبًا لإطلاق الصواريخ الجوّالة المضادة للسفن، التي يصل مداها إلى 700 كيلومتر على الأقل.