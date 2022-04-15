كسروا ذراعه وكاميرته.. جنود الاحتلال الإسرائيلي يعتدون على مصور صحفي في باحات الأقصى (فيديو)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مصور صحفي أثناء تأدية عمله في باحات المسجد الأقصى، وذلك خلال اقتحامها واعتدائها بالضرب على المصلين والمرابطين.

وقال المصور رامي الخطيب، إنه فوجئ بعدد من أفراد القوات الخاصة الإسرائيلية يهجمون عليه أثناء عمله في باحات الأقصى ويعتدون عليه بالضرب المبرّح.

وسرد الخطيب ما حدث له أثناء الاعتداء عليه وقال إنه أصيب بكسر في الذراع ورضوض في أنحاء جسده، كما كسر جنود الاحتلال كاميراته.

قوات الاحتلال تدفع بالشيوخ على بوابات الأقصى شاهد المزيد عبر تلغرام شهاب، اشترك الآن: https://t.co/evSBgGzymT pic.twitter.com/SJXZeMHLxI — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 15, 2022

الاحتلال ينكّل بالمصلين

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد القبلي في ساحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المعتكفين فيه ونكّلت بهم، وشنّت حملة اعتقالات واسعة بين صفوفهم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن عشرات من أفراد شرطة الاحتلال اقتحموا المصلى القبلي بعد أن أمطروا من كانوا داخله بقنابل الغاز، واعتدت على المرابطين بالضرب المبرّح واعتقلت نحو 400 منهم.





وأدى عشرات الآلاف من مدينة القدس المحتلة وأراضي الـ48، ومن الضفة الغربية، صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في رحاب الأقصى، رغم اعتداءات الاحتلال التي رافقت صلاة فجر اليوم وامتدت عدة ساعات.

وكانت حصيلة اعتداءات الاحتلال على الأقصى أكثر من 160 مصابا، بعضهم وصفت إصابتهم بأنها خطيرة، ونحو 400 معتقل، وتخريب وتدمير في المسجد ومصلياته خاصة المصلى القبلي الذي اعتكف فيه نحو ألفي مصلّ.

"جنة جنة جنة تسلم يا وطنا"

هتافات المعتكفين في المسجد الأقصى عقب صلادة الجمعة الثانية من رمضان pic.twitter.com/CW7uVn6MZD — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 15, 2022

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي كافة الشوارع والطرق والأحياء المتاخمة للبلدة القديمة من القدس، بعد انسحابها من المسجد الأقصى، وانتشر الآلاف من عناصرها على بوابات البلدة القديمة والطرقات والشوارع المؤدية إلى المسجد.

#شاهد| هتافات المصلين في المسجد الأقصى عقب أدائهم صلاة الجمعة الثانية من رمضان. pic.twitter.com/ELMXmas6Bi — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 15, 2022

وأُطلقت دعوات فلسطينية عبر مواقع التواصل لإحياء صلاة الفجر في الجمعة الثانية من شهر رمضان، في المسجد الأقصى وشدّ الرحال إليه والرباط فيه، تزامنًا مع استمرار السماح للمستوطنين المتطرفين باقتحامه خلال أيام الشهر الفضيل.

#شاهد الاحتلال يعتلي سطح المباني الغربية الملاصقة للمسجد الأقصى ويستهدف الفلسطينيين بالرصاص المطاطي pic.twitter.com/pis5Tnoz5j — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 15, 2022

وتأتي هذه الدعوات كذلك مع مخططات ما يسمى جماعات “الهيكل” لاقتحامه خلال “عيد الفصح” الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى العشرين من شهر رمضان، وذبح ما يسمونه “قربان” العيد في باحاته.

ويشارك في هذه الحملة مواطنون من أراضي الـ48 ومن القدس المحتلة وضواحيها والضفة الغربية ممن يستطيعون الوصول إلى العاصمة المحتلة والصلاة في الأقصى، رغم قيود وتشديدات الاحتلال.