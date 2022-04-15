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كسروا ذراعه وكاميرته.. جنود الاحتلال الإسرائيلي يعتدون على مصور صحفي في باحات الأقصى (فيديو)

15/4/2022-|آخر تحديث: 15/4/202204:02 PM (مكة المكرمة)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مصور صحفي أثناء تأدية عمله في باحات المسجد الأقصى، وذلك خلال اقتحامها واعتدائها بالضرب على المصلين والمرابطين.

وقال المصور رامي الخطيب، إنه فوجئ بعدد من أفراد القوات الخاصة الإسرائيلية يهجمون عليه أثناء عمله في باحات الأقصى ويعتدون عليه بالضرب المبرّح.

وسرد الخطيب ما حدث له أثناء الاعتداء عليه وقال إنه أصيب بكسر في الذراع ورضوض في أنحاء جسده، كما كسر جنود الاحتلال كاميراته.

الاحتلال ينكّل بالمصلين

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد القبلي في ساحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المعتكفين فيه ونكّلت بهم، وشنّت حملة اعتقالات واسعة بين صفوفهم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن عشرات من أفراد شرطة الاحتلال اقتحموا المصلى القبلي بعد أن أمطروا من كانوا داخله بقنابل الغاز، واعتدت على المرابطين بالضرب المبرّح واعتقلت نحو 400 منهم.

وأدى عشرات الآلاف من مدينة القدس المحتلة وأراضي الـ48، ومن الضفة الغربية، صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في رحاب الأقصى، رغم اعتداءات الاحتلال التي رافقت صلاة فجر اليوم وامتدت عدة ساعات.

وكانت حصيلة اعتداءات الاحتلال على الأقصى أكثر من 160 مصابا، بعضهم وصفت إصابتهم بأنها خطيرة، ونحو 400 معتقل، وتخريب وتدمير في المسجد ومصلياته خاصة المصلى القبلي الذي اعتكف فيه نحو ألفي مصلّ.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي كافة الشوارع والطرق والأحياء المتاخمة للبلدة القديمة من القدس، بعد انسحابها من المسجد الأقصى، وانتشر الآلاف من عناصرها على بوابات البلدة القديمة والطرقات والشوارع المؤدية إلى المسجد.

وأُطلقت دعوات فلسطينية عبر مواقع التواصل لإحياء صلاة الفجر في الجمعة الثانية من شهر رمضان، في المسجد الأقصى وشدّ الرحال إليه والرباط فيه، تزامنًا مع استمرار السماح للمستوطنين المتطرفين باقتحامه خلال أيام الشهر الفضيل.

وتأتي هذه الدعوات كذلك مع مخططات ما يسمى جماعات “الهيكل” لاقتحامه خلال “عيد الفصح” الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى العشرين من شهر رمضان، وذبح ما يسمونه “قربان” العيد في باحاته.

ويشارك في هذه الحملة مواطنون من أراضي الـ48 ومن القدس المحتلة وضواحيها والضفة الغربية ممن يستطيعون الوصول إلى العاصمة المحتلة والصلاة في الأقصى، رغم قيود وتشديدات الاحتلال.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية