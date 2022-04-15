قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على النساء وكبار السن في باحات المسجد الأقصى (فيديو)

مارست قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمالا وحشية بحق الفلسطينيين عقب اقتحام باحات المسجد الأقصى، اليوم الجمعة، من بينها الاعتداء على النساء وكبار السن.

ورصدت لقطات مصورة لحظة اعتداء أحد جنود الاحتلال على فتاة فلسطينية بالضرب خلال مواجهات الجمعة الثانية من شهر رمضان في باحات الأقصى، حيث ركض نحوها وضربها ثم أكمل طريقه.

اعتداء وحشي.. قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على امرأة في باحات #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/2svyKZJvxl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 15, 2022

وحاولت النساء مساعدة الفتاة الفلسطينية وتقديم الرعاية الطبية لها بعد ما تعرضت له ما اعتداء.

وفي السياق، أظهرت لقطات أخرى اعتداء جنود الاحتلال على مجموعة من كبار السن، حيث قاموا بدفعهم بقوة وضربهم لإجبارهم على مغادرة باحة المسجد.

وأشار شهود عيان إلى أن قوات الشرطة لاحقت المصلين، واعتدت عليهم بالضرب في ساحات المسجد.

وجاء ذلك عقب اقتحام المئات من جنود الاحتلال المسجد الأقصى والمسجد القبلي، ومهاجمة المصلين بقنابل الصوت والغاز والرصاص المعدني.

من جانبهم، رد المصلون على الهجوم بالحجارة والألعاب النارية. وتسببت المواجهات في إصابة أكثر من 152 شخصا تم نقلهم إلى مستشفى المقاصد والمستشفى الميداني للهلال الأحمر لتلقي العلاج.

وأفاد تلفزيون فلسطين نقلًا عن مدير التمريض بمستشفى المقاصد في القدس بوصول 40 إصابة إلى المستشفى بينها إصابة واحدة خطرة و16 إصابة شديدة و8 حالات نقلت إلى الإنعاش، مشيرًا إلى أن الجرحى أصيبوا برصاص مطاطي وقنابل صوت واعتداءات بالضرب.

وكان آلاف المصلين أدوا صلاة الفجر في المسجد، كما اعتكف العشرات من المصلين فيه خلال ساعات الليل.

واندلعت المواجهات بشكل عنيف عقب صلاة الفجر وردد المئات من المصلين التكبيرات والهتافات في وجه قوات الاحتلال.