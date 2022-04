ترمب يعلّق على عرض إيلون ماسك شراء تويتر

أثارت احتمالية استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على منصة تويتر حفيظة مؤيدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لا سيما مع ارتفاع آمالهم بعودته إلى التغريد عبرها من جديد، إلا أن ترمب نفسه يؤكد أنه “غير مهتم”.

وصرح ترمب لوسائل إعلام محلية “ربما لن يكون لدي أي مصلحة في العودة إلى تويتر إذا اشترى ماسك الشركة” مضيفا أن “تويتر أصبح مملا للغاية”.

وتابع “لقد تخلصوا من الكثير من الأصوات الجيدة عليه”.

Pres Trump told @AmericanoMedia in a Wednesday evening show that he’s simply not interested in Twitter anymore, it’s become boring. He’s right. He also understands that, with Truth Social, him tweeting again would be like Henry Ford driving a Chevy. pic.twitter.com/0Iay1no1Jk

وأكد الرئيس الأمريكي السابق خلال حديثه على أن تويتر “كان ممتعا للغاية من الناحية الذهنية أما الآن تغيرت الأوضاع كثيرا”.

وأردف “خضت بعض المعارك الجيدة على تويتر”.

وأثارت أخبار شراء ماسك المحتمل لموقع تويتر ردود فعل قوية بين مؤيدي ومعارضي ترمب على حدٍ سواء.

وحظر ترمب من جميع منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة بعد ما شهده مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) من مواجهات عنيفة مع الشرطة وأعمال شغب في 6 يناير/كانون الثاني 2021، اعتراضا على خسارة ترمب الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس الحالي جو بايدن.

على جانب آخر، رفض رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال عرض ماسك بشراء تويتر بشكل قاطع.

وكتب الوليد بن طلال على تويتر “لا أعتقد أن العرض المقترح من جانب إيلون ماسك (54.20 دولار للسهم) يقترب من السعر الحقيقي لتويتر، بعد النمو الذي حققه”.

وتابع الأمير السعودي “بصفتي واحدا من أكبر المساهمين في شركة تويتر وأطولهم مدة، أرفض والمملكة القابضة (يرأس إدارتها الوليد بن طلال) هذا العرض”.

I don't believe that the proposed offer by @elonmusk ($54.20) comes close to the intrinsic value of @Twitter given its growth prospects.

Being one of the largest & long-term shareholders of Twitter, @Kingdom_KHC & I reject this offer.https://t.co/Jty05oJUTk pic.twitter.com/XpNHUAL6UX

— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) April 14, 2022