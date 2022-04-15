خاصة بالمدارس وأماكن العمل.. واتساب تختبر خاصية جديدة للتواصل

قالت خدمة المراسلات الفورية واتساب المملوكة لشركة “ميتا بلاتفورمز”، الخميس، إنها تختبر خاصية جديدة أطلقت عليها وصف (مجتمعات) تستهدف تنظيم المجموعات في هياكل أكبر بحيث يمكن استخدامها في أماكن العمل والمدارس.

وقال ويل كاثكارت رئيس واتساب إن هذه الخاصية ستجمع المجموعات التي تضم بحد أقصى 256 مستخدمًا، تحت مظلات أكبر حيث يمكن للمسؤولين عن إدارتها إرسال إشعارات لتجمع يضم الآلاف.

وأضاف كاثكارت في مقابلة مع وكالة رويترز إن الخاصية الجديدة “مخصصة للمجتمعات التي أنت جزء منها بالفعل في حياتك وتقوم باتصال خاص”، مشيرًا إلى وجود أنواع أخرى مشابهة للخدمة الجديدة مثل سلاك أو ميكروسوفت تيمز.

وقال إنه لا توجد خطط حالية لفرض رسوم على الخاصية الجديدة التي يتم اختبارها بشكل تجريبي مع عدد صغير من المجتمعات العالمية، لكنه لم يستبعد توفير “ميزات خاصة للمؤسسات” في المستقبل.

وقالت خدمة التراسل، المشفّرة بين المرسل والمستقبل “إن ميزة المجتمعات ستكون مشفّرة أيضًا بين الطرفين”.

وقال مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا في تدوينة، الخميس، إن (مجتمعات) ستعمل خلال الأشهر القادمة. مضيفًا أن ميتا ستنشئ أيضًا ميزات تراسل مجتمعية أخرى لتطبيقات فيسبوك وماسنجر وإنستغرام.

وكانت شركة واتساب قد أعلنت في وقت سابق أن عدد مستخدميها النشطين تجاوز بكثير حاجز 2.50 مليار مشترك.

وأُسس تطبيق المراسلة عبر الأجهزة المحمولة عام 2009، لتستحوذ عليه بعد ذلك شركة ميتا (فيسبوك سابقًا) عام 2014، في صفقة قدرت قيمتها بـ19 مليار دولار، وتعد أكبر عملية استحواذ من قبل شركة التواصل الاجتماعي العملاقة حتى الآن.