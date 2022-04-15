تعرف على حكم مريض السكري إذا دخل في غيبوبة أثناء الصيام (فيديو)

أكد الدكتور فضل مراد، أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بكلية الشريعة في جامعة قطر، ضرورة أن يراجع مريض السكر الطبيب في مسألة صيامه أو إفطاره.

وأشار إلى أن من أنواع الإصابة بالسكر الإصابة البسيطة التي تكفي الحمية الغذائية لعلاجها، وقال إن صاحب هذه الحالة يجب عليه الصيام لأنه لا يضره.

وشدد خلال حلقة جديدة من برنامج أيام الله على ضرورة مراجعة الطبيب لمعرفة ما إذا كان الشخص قادرا على الصيام، والالتزام بتوجيهات الطبيب بتناول الأدوية في مواقيت يحددها له حتى يتسنى له الصيام.

وعن صيام من يصاب بحالات غيبوبة أثناء الصيام، قال الدكتور فضل إن الشخص يأثم إذا ما قرر الصيام مع ما يتعرض له من مصاعب جراء ذلك.

وأوضح أن من تأتيه الغيبوبة ثم يتعافى منها يمكنه أن يواصل الصيام بعدها، أما إذا كانت مستمرة فعليه أن يفطر ويفدي، مشيرا إلى أن الحفاظ على البدن مقدم على العبادة في هذه الحالة.