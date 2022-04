انتظر أبواها 8 أعوام لإنجابها.. وفاة رضيعة فلسطينية إثر تعسف الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

يعاني آلاف الفلسطينيين جراء الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والذي تسبب مؤخرا في وفاة الرضيعة فاطمة جلال المصري، وهي وحيدة أبوين أنجباها بعد علاج استمر سنوات.

واستعرض برنامج (هاشتاغ) على الجزيرة مباشر تقريرا لوكالة (أسوشيتيد برس) كشف عن معاناة جلال المصري وزوجته للحصول على تصريح لعلاج ابنتهما الوحيدة خارج قطاع غزة بعد تشخيص إصابتها بعيب خلقي في القلب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتسبب تأخر التصريح الأمني أكثر من 3 أشهر بعد التشخيص في وفاة الطفلة وهي لم تتجاوز شهرها التاسع عشر في 25 مارس/ آذار الماضي.

وخضع جلال المصري وزوجته لعلاجات الخصوبة مدة 8 سنوات كاملة قبل أن يتمكنا من إنجاب ابنتهما الوحيدة.

وقال المصري بألمٍ شديد “عندما فقدت ابنتي، شعرت بأنه لم يعد هناك حياة في غزة، قصة ابنتي ستحدث مرارا وتكرارا”.

وتمنح إسرائيل تصاريح لما تصفه بأنه “علاج منقذ للحياة لفلسطينيين” من قطاع غزة الذي يخضع للحصار منذ أن استولت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على السلطة هناك عام 2007.

بيد أنه يجب على العائلات أن تفاوض للحصول على هذه التصاريح من خلال عملية “بيروقراطية غامضة”، وفق ما نقلته الوكالة الأمريكية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع وفاة الرضيعة فاطمة وعبروا عن شعورهم بالحزن والغضب لتعسف قوات الاحتلال في إصدار تصاريح العلاج.

وكتبت لارا فريدمان رئيسة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط “تؤكد هذه القصة حقيقة أن السياسة الإسرائيلية لا تهتم لحياة الفلسطينيين ببساطة”.

In Gaza, an application [for a permit from Israel to allow for medical treatment] languishes, and a [Palestinian] toddler dies

This story underscores the fact that, as a matter of Israeli policy, Palestinian lives simply don’t matter.https://t.co/CVbeHpyoZM

— Lara Friedman (@LaraFriedmanDC) April 14, 2022