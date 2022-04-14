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تشييع شهيدَي جنين.. وموقف مؤثر لأب بعد تلقيه نبأ استشهاد ابنه برصاص الاحـتلال الإسرائيلي (فيديو)

14/4/2022-|آخر تحديث: 14/4/202201:24 PM (مكة المكرمة)

استشهد صباح اليوم الخميس، شابان فلسطينيان وأصيب 6 آخرون أحدهم في حالة حرجة، برصاص قوات الاحتلال، خلال الهجوم الإسرائيلي المتواصل على جنين.

والشابان هما شأس كممجي وهو شقيق الأسير أيهم كممجي، ومصطفى فيصل أبو الرب من قرية مسلية، الذي ارتقى على مدخل جنين الغربي عند حرش السعادة.

وشيّعت جماهير فلسطينية حاشدة ظهر اليوم الخميس، جثمانَي الشهيدين في مسقط رأسيهما.

ويرتفع بذلك عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ أمس الأربعاء في الضفة الغربية إلى 5، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 6 آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي وسط الضفة الغربية مساء أمس، بعد اندلاع مواجهات كبيرة بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدات عدة أبرزها سلواد في رام الله.

بكاء أب

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله، موقفا مؤثرا بعد تلقي والد الشهيد مصطفى أبو الرب خبر استشهاد ابنه، ويظهر الفيديو الأب المكلوم وهو يبكي بكاءً مريرا وحوله أشخاص يحاولون مواساته.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت فجر اليوم الخميس بلدتي اليامون وكفر دان في جنين. واندلعت مواجهات أدت إلى سقوط ضحايا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اعتقلت -من بلدة كفردان- أشقاء الشهيد كممجي وهم مجد ومحرم وعماد، إضافة إلى 3 آخرين، كما اعتقلت شخصا آخر من بلدة اليامون.

 

 

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية للإعلام العربي (أوفير جندلمان) إن جيش الاحتلال يعمل هذا الأسبوع على “القبض على فلسطينيين ومعاونيهم وإحباط مخططاتهم لتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين”.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة توترا ملحوظا، منذ أكثر من أسبوع، حيث يشنّ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقالات وتفتيش واسعة ضد الفلسطينيين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية