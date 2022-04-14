تشييع شهيدَي جنين.. وموقف مؤثر لأب بعد تلقيه نبأ استشهاد ابنه برصاص الاحـتلال الإسرائيلي (فيديو)

استشهد صباح اليوم الخميس، شابان فلسطينيان وأصيب 6 آخرون أحدهم في حالة حرجة، برصاص قوات الاحتلال، خلال الهجوم الإسرائيلي المتواصل على جنين.

والشابان هما شأس كممجي وهو شقيق الأسير أيهم كممجي، ومصطفى فيصل أبو الرب من قرية مسلية، الذي ارتقى على مدخل جنين الغربي عند حرش السعادة.

وشيّعت جماهير فلسطينية حاشدة ظهر اليوم الخميس، جثمانَي الشهيدين في مسقط رأسيهما.

ويرتفع بذلك عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ أمس الأربعاء في الضفة الغربية إلى 5، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 6 آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي وسط الضفة الغربية مساء أمس، بعد اندلاع مواجهات كبيرة بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدات عدة أبرزها سلواد في رام الله.

شاهد: "والد الشاب مصطفى أبو الرب يبكيه بعد وصوله نبأ ارتقائه برصاص الاحتلال في جنين".#فلسطين #جنين pic.twitter.com/upuXweAaPd — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 14, 2022

بكاء أب

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله، موقفا مؤثرا بعد تلقي والد الشهيد مصطفى أبو الرب خبر استشهاد ابنه، ويظهر الفيديو الأب المكلوم وهو يبكي بكاءً مريرا وحوله أشخاص يحاولون مواساته.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت فجر اليوم الخميس بلدتي اليامون وكفر دان في جنين. واندلعت مواجهات أدت إلى سقوط ضحايا.

شهيدا جنين شأس كممجي ومصطفى أبو الرب ارتقيا صباح الثالث عشر من رمضان pic.twitter.com/OXxPxvgsiL — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 14, 2022

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اعتقلت -من بلدة كفردان- أشقاء الشهيد كممجي وهم مجد ومحرم وعماد، إضافة إلى 3 آخرين، كما اعتقلت شخصا آخر من بلدة اليامون.

تغطية صحفية: "جانب من تشييع جثمان الشابين مصطفى أبو الرب وشأس كممجي اللذين ارتقيا بعد إصابتهما برصاص الاحتلال في جنين".#فلسطين #جنين pic.twitter.com/B4ugGCg5Cj — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 14, 2022

والد الشهيد شأس كممجي معزيًا والد الشهيد مصطفى أبو الرب في جنين pic.twitter.com/doCfVamJRW — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 14, 2022

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية للإعلام العربي (أوفير جندلمان) إن جيش الاحتلال يعمل هذا الأسبوع على “القبض على فلسطينيين ومعاونيهم وإحباط مخططاتهم لتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين”.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة توترا ملحوظا، منذ أكثر من أسبوع، حيث يشنّ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقالات وتفتيش واسعة ضد الفلسطينيين.