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من المسافة صفر.. احتفاء بمشاهد رشق فلسطينيين لمركبات الاحتلال بالحجارة في رام الله (فيديو)

14/4/2022-|آخر تحديث: 14/4/202208:40 PM (مكة المكرمة)

احتفى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بمشاهد رشق الفلسطينيين لمركبات الاحتلال بالحجارة خلال مواجهات في بلدة سلواد شمال مدينة رام الله، الخميس، وسط إشادة ببسالة الشبان في الدفاع عن الأرض والتصدي لقوات الاحتلال، على حد وصفهم.

وأظهرت مقاطع الفيديو تصدي الشبان للاحتلال ومركباته برشق الحجارة بكثافة، حتى أن إحدى المركبات اصطدمت بالجدار وانهال عليها الشبان بالحجارة، في مشهد لاقى تداولًا وإشادة واسعتين.

واحتفى ناشطون على نطاق واسع ببسالة الشبان وشجاعتهم الذين واجهوا قوات الاحتلال المدججة بالسلاح ومن مسافة صفر دون أي تردد أو تراجع.

كما أظهرت مقاطع الفيديو مشاهد الفزع والفرار لقوات الاحتلال المحصّن من مكان المواجهات.

 

وكتب الصحفي أسامة سلوادي محتفيًا بهذه المشاهد “عملت سنوات طويلة في تغطية الأخبار، لكن لم أشاهد مثل شجاعة شباب سلواد، ليلة الخميس، الاشتباكات من مسافة صفر فعلًا لا قولًا، لقد كانوا يلاحقون سيارات جيش الاحتلال الهاربة أقرب من مسافة صفر”. وقال “هذا جيل يفوق كل التوقعات”.

وأضاف “رغم عنف الهجمة وكثافة الاقتحام ونوع القوات التي يقال إنها أشد قوات الاحتلال شراسة مثل اليمام والكرز إلا أن هذا لم يفتَّ في عضدهم، حفظكم الله يا شباب، كلنا فخر بكم”.

وغرد المحلل السياسي عدنان أبو عامر “من مسافة صفر.. عدوى إيجابية انتقلت من غزة إلى سلواد، اشتباك حامي الوطيس بين المقاومة والاحتلال، والوضع بمدن ومخيمات الضفة الغربية أشبه بحالة حرب لم يتوقعها الاحتلال”.

 

وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي، واستشهد الشاب عمر محمد عليان في تجدد المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلواد شمال مدينة رام الله والبيرة، الليلة الماضية.

ودعت المقاومة الفلسطينية الفصائل جميعها للتعبئة العامة، وأن يكون الجميع جاهزًا للدفاع عن المسجد الأقصى بالزحف الكبير وأداء صلاة الجمعة فيه”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي