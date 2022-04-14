من المسافة صفر.. احتفاء بمشاهد رشق فلسطينيين لمركبات الاحتلال بالحجارة في رام الله (فيديو)

احتفى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بمشاهد رشق الفلسطينيين لمركبات الاحتلال بالحجارة خلال مواجهات في بلدة سلواد شمال مدينة رام الله، الخميس، وسط إشادة ببسالة الشبان في الدفاع عن الأرض والتصدي لقوات الاحتلال، على حد وصفهم.

وأظهرت مقاطع الفيديو تصدي الشبان للاحتلال ومركباته برشق الحجارة بكثافة، حتى أن إحدى المركبات اصطدمت بالجدار وانهال عليها الشبان بالحجارة، في مشهد لاقى تداولًا وإشادة واسعتين.

واحتفى ناشطون على نطاق واسع ببسالة الشبان وشجاعتهم الذين واجهوا قوات الاحتلال المدججة بالسلاح ومن مسافة صفر دون أي تردد أو تراجع.

كما أظهرت مقاطع الفيديو مشاهد الفزع والفرار لقوات الاحتلال المحصّن من مكان المواجهات.

من مسافة صفر.. شبان يتصدون لاقتحام جيش الاحتلال بلدة سلواد شرق رام الله. pic.twitter.com/aBZhvndtNp — Ultra Palestine – الترا فلسطين (@palestineultra) April 13, 2022

بلدة سلواد في رام الله ..

مشهد يشير إلى تمسك الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال بكافة الأدوات المتاحة حتى لو كانت حجارة. pic.twitter.com/RQyrER8802 — معين الكحلوت #غزة🇵🇸 (@moieen92) April 14, 2022

مشاهد لا تراها إلا في فلسطين المحتلة❤

اقتحم الاحتلال قرية سلواد مساء اليوم بجيباته العسكرية، فما كان من شباب القرية إلا أن تصدوا لهم بما يملكون من حجارة !

لو كان المشهد في أوكرانيا لتغنى العالم ببطولات الشعب الاوكراني في مواجهة الاحتلال الروسي، أما لأنهم فلسطينيون فهم إرهابيون ! pic.twitter.com/v7P0SHrvDl — جهاد حِلِّس (@jhelles) April 13, 2022

وكتب الصحفي أسامة سلوادي محتفيًا بهذه المشاهد “عملت سنوات طويلة في تغطية الأخبار، لكن لم أشاهد مثل شجاعة شباب سلواد، ليلة الخميس، الاشتباكات من مسافة صفر فعلًا لا قولًا، لقد كانوا يلاحقون سيارات جيش الاحتلال الهاربة أقرب من مسافة صفر”. وقال “هذا جيل يفوق كل التوقعات”.

وأضاف “رغم عنف الهجمة وكثافة الاقتحام ونوع القوات التي يقال إنها أشد قوات الاحتلال شراسة مثل اليمام والكرز إلا أن هذا لم يفتَّ في عضدهم، حفظكم الله يا شباب، كلنا فخر بكم”.

وغرد المحلل السياسي عدنان أبو عامر “من مسافة صفر.. عدوى إيجابية انتقلت من غزة إلى سلواد، اشتباك حامي الوطيس بين المقاومة والاحتلال، والوضع بمدن ومخيمات الضفة الغربية أشبه بحالة حرب لم يتوقعها الاحتلال”.

"من مسافة صفر"..عدوى إيجابية انتقلت من غزة الى سلواد، اشتباك حامي الوطيس بين المقاومة والاحتلال، والوضع بمدن ومخيمات الضفة الغربية أشبه بحالة حرب لم يتوقعها الاحتلال، ودعت المقاومة للتعبئة العامة، وأن يكون الجميع جاهزا للدفاع عن المسجد الأقصى، بالزحف الكبير وأداء صلاة الجمعة فيه. — Adnan Abu Amer (@AdnanAbuAmer2) April 13, 2022

وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي، واستشهد الشاب عمر محمد عليان في تجدد المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلواد شمال مدينة رام الله والبيرة، الليلة الماضية.

ودعت المقاومة الفلسطينية الفصائل جميعها للتعبئة العامة، وأن يكون الجميع جاهزًا للدفاع عن المسجد الأقصى بالزحف الكبير وأداء صلاة الجمعة فيه”.