حادثة ذكّرت بجورج فلويد.. مقتل شاب أسود على يد شرطي أبيض في ولاية ميشيغن (فيديو)

تجمع محتجون مساء أمس الأربعاء في مدينة (غراند رابيدز) بولاية ميشيغن الأمريكية، بعد نشر مقاطع فيديو تظهر مقتل شاب أسود على يد شرطي أبيض.

ويُظهر فيديو الحادث الذي وقع يوم 4 أبريل/ نيسان أن الشرطي جثم على ظهر القتيل باتريك ليويا (26 عاما)، ثم أطلق النار على رأسه، في حادثة ذكّرت بمقتل جورج فلويد خنقًا على يد شرطي أبيض.

وحمل المحتجون لافتات كتب عليها “حياة السود مهمة”، وهتفوا: “لا عدالة، لا سلام”.

واندلعت مشادة بين باتريك ليويا والشرطي بعد تدقيق مروري، وقبل وقت قصير من إطلاق النار، بدا أن الرجلين يتصارعان على الأرض للسيطرة على مسدس الشرطي الكهربائي الذي لم يكشف عن اسمه.

وتحدث قائد شرطة غراند رابيدز عن الواقعة في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء بعد نشر مقاطع الفيديو، وقال “أعتبر ذلك مأساة .. خسارة حياة شخص أيًّا تكن الظروف أمر محزن، وأنا أعلم أنه سيؤثر على مدينتنا”.

وقال قائد الشرطة إن الشرطي المتورط في الحادث وضع في إجازة مدفوعة انتظارًا لنتائج التحقيق.

وأثارت عمليات قتل أمريكيين سود على أيدي رجال شرطة من البيض اهتماما قوميا كبيرا في السنوات الأخيرة، خصوصا بعد مقتل جورج فلويد عام 2020 عندما جثا شرطي أبيض في مينيابوليس على عنقه حتى مات اختناقًا.

Patrick Lyoya was a 26 year old young man from the Democratic Republic of Congo Congolese🇨🇩, shot in the back of his head and killed by a Grand Rapids (Michigan) Police.

Please share #Patricklyoya #blacklivesmatter #sayhisname #grandrapids #Congo #justice pic.twitter.com/hmK9QmB2rX

— The Real GABA Network (Akindele Akinyemi) (@the_gaba) April 10, 2022