بوتين لأوربا: ما زلتم بحاجة للغاز الروسي لكننا سنتحول شرقا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن بلاده تعمل على إيجاد منافذ جديدة للوقود الأحفوري من خلال إعادة توجيه صادراتها من الطاقة نحو الشرق؛ بينما تحاول أوربا تقليل اعتمادها على موسكو.

وأضاف بوتين في كلمة بثّها التلفزيون الحكومي أنه في الوقت الذي يبحث فيه الأوربيون تشديد عقوباتهم على النفط والغاز الروسي، فإنهم لن يكونوا قادرين على الاستغناء عنه على الفور.

وأكد أنه “بسبب تصرّفات الدول غير الصديقة، تعطّلت سلاسل النقل والعمليات، وهذا بالطبع يخلق صعوبات لنا، لكننا نملك الموارد والفرص لإيجاد حلول بديلة بسرعة”.

وقال “من يسمّون بالشركاء من الدول غير الصديقة يقرون بأنفسهم أنهم لن يكونوا قادرين على العيش من دون موارد الطاقة الروسية، ومنها الغاز الطبيعي، على سبيل المثال”.

وأضاف “لا يوجد بديل منطقي للغاز الروسي في أوربا الآن”.

وتابع قائلًا “لدينا خيارات وفرص بديلة متاحة، فسنكون قادرين على زيادة استهلاكها في السوق المحلية، وتعزيز إيصال موارد الطاقة إلى مناطق أخرى في العالم تحتاجها حقًا”.

وأشار بوتين إلى أن حديث أوربا عن تضييق الخناق على إمدادات الطاقة الروسية لا يفعل شيئًا سوى رفع الأسعار وزعزعة استقرار السوق.

وتزوّد روسيا الاتحاد الأوربي بنحو 40% من احتياجاته من الغاز الطبيعي، وأضرت العقوبات الغربية على ما تسمّيه موسكو “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا بصادراتها من الطاقة من خلال تعقيد التمويل والأمور اللوجستية المتعلّقة بالصفقات الحالية.

وشدد الرئيس الروسي على أن بلاده التي تنتج نحو عُشر إنتاج النفط العالمي ونحو خُمس الغاز، ستحتاج إلى بنية تحتية جديدة لتعزيز إمدادات الطاقة إلى آسيا.

وفيما يناقش الاتحاد الأوربي ما إذا كان سيفرض عقوبات على الغاز والنفط الروسيين، وسعي الدول الأعضاء للحصول على إمدادات من أماكن أخرى، عمل الكرملين على فتح علاقات أوثق مع الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم، ودول آسيوية أخرى.

وأمر بوتين الحكومة الروسية بتقديم خطة بحلول الأول من يونيو/حزيران المقبل تشمل “توسيع البنية التحتية للنقل إلى بلدان أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادي”.

كما سعى إلى توضيح إمكان إدراج خطي أنابيب- باور أوف سيبيريا المتجه إلى الصين وسخالين، وخاباروفسك- فلاديفوستوك ضمن النظام الروسي الموحّد لإمدادات الغاز.

وقد يسمح ربط هذين الخطين بالشبكة الأوسع لروسيا نظريًا بتحويل تدفقات الغاز من أوربا إلى آسيا والعكس.

وشدد بوتين على أن دور العملات الوطنية في صفقات التصدير يجب أن يرتفع وسط خطط روسيا للتحوّل إلى الروبل في مدفوعات إمدادات الغاز، خاصة إلى أوربا.

بالمقابل حذّر الاتحاد الأوربي الدول الأعضاء من أن الاستجابة لطلب بوتين سداد قيمة مشتريات تلك الدول من الغاز الطبيعي الروسي بالروبل، ستكون بمثابة انتهاك للعقوبات الأوربية التي تم فرضها على موسكو بسبب تدخّلها العسكري في أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطّلعة القول إن المفوضية الأوربية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد قدّمت تحليلها لقرار الرئيس بوتين بشأن تحصيل قيمة صادرات الغاز الطبيعي إلى “الدول غير الصديقة” بالروبل الروسي.

ويزيد هذا التقييم المخاطر التي تواجه إمدادات الطاقة الأوربية منذ تهديد بوتين بوقف ضخ الغاز إلى الدول التي لا تلتزم بالمرسوم.