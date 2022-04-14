مقابل عرض مغرٍ.. إيلون ماسك يعرض شراء تويتر والشبكة ترد

عرض رئيس شركة “تيسلا” إيلون ماسك الذي استحوذ مؤخرًا على حصة 9,2% من رأسمال تويتر، شراء كامل الشركة بسعر 54,20 دولارًا للسهم الواحد، والخروج من بورصة وول ستريت، وهو طرح قالت الشبكة الاجتماعية إنها “ستدرسه بعناية”.

وفي وثيقة أرسلها ماسك إلى هيئة مراقبة البورصة الأمريكية، أوضح ماسك أن هذا العرض هو “الأفضل والنهائي”، مهددًا بأنه في حال الرفض فإنه “سيعيد النظر في موقعه كمساهم” في الشبكة الاجتماعية.

وإثر هذا الإعلان، قفز سعر سهم تويتر بنسبة 11,34% إلى 51,05 دولارات في التداولات الإلكترونية التي تسبق افتتاح بورصة وول ستريت.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس مجلس إدارة تويتر بريت تايلور، أكد ماسك أنه استثمر في المنصة بسبب دورها المحوري في “حرية التعبير حول العالم”، ما يشكّل برأيه “موجبًا اجتماعيًا للنظم الديموقراطية الفاعلة”.

I made an offer https://t.co/VvreuPMeLu — Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022

وأضاف “لكن منذ أن قمت باستثماري، أدركت أن الشركة لا تزدهر ولا تفي بواجبها الاجتماعي بشكلها الحالي”، مقترحًا سحب تويتر من بورصة نيويورك.

وقال ماسك “اقترح شراء 100% من تويتر بسعر 54,20 دولارًا للسهم نقدًا”.

وتقدّر الأرقام المقدّمة من ماسك قيمة تويتر بما يقرب من 43,4 مليارات دولار، في مقابل حوالي 37 مليار دولار حاليًا.

وبُعيد إعلان ماسك، أعلنت تويتر في بيان أنها “تلقت العرض غير الملزم الذي تقدّم به إيلون ماسك بمبادرة شخصية لشراء مجموع الأسهم المتداولة للشركة بسعر 54,20 دولارًا نقدًا”.

ولفتت إلى أن مجلس إدارة تويتر “سيدرس العرض بعناية لتحديد السلوك الذي يعد أنه سيخدم بالصورة الأفضل مصالح الشركة وجميع مساهمي تويتر”.

وتشير أرقام “فوربس” إلى أن ثروة إيلون ماسك الشخصية تقرب من 274 مليار دولار، ما يجعله أثرى أثرياء العالم.

وينشط ماسك بصورة خاصة على تويتر حيث يتابع حسابه ما يزيد عن 81,6 مليون مستخدم.

وكان مقررًا أن يدخل ماسك مجلس إدارة تويتر قبل أيام، لكن المدير العام للشبكة الاجتماعية باراغ أغراوال أعلن، الاثنين الماضي، أن ماسك رفض في نهاية المطاف الحصول على مقعد في المجلس.