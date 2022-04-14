إضراب عام في رام الله والبيرة وبيت لحم.. وحماس تدعو لجمعة “فجر حماة الأقصى” (فيديو)

عمّ إضراب شامل اليوم الخميس، محافظتي رام الله والبيرة ومدينة بيت لحم، حدادًا على أرواح الشهداء، وشمل القطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية في رام الله والبيرة.

وشيعت حشود كبيرة من الفلسطينيين ظهر اليوم الخميس، الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين وبلدة حوسان غرب بيت لحم.

ودعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جماهير الشعب الفلسطيني إلى النفير في جمعة “فجر حماة الأقصى” دفاعًا عن القدس والأقصى، وإفشالًا لمخطط “ذبح القرابين” فيما يُسمى عيد الفصح.

الآلاف يشيعون الشهيدين شأس كممجي ومصطفى أبو الرب في جنين pic.twitter.com/ARPzLEs9Uu — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 14, 2022

الإضراب العام

وكانت حركة فتح قد دعت في بيان إلى الإضراب الشامل والنفير العام، بعد عمليات الاقتحام والاغتيالات والاعتقالات التي وقعت في محافظة جنين ومخيمها ومدينة نابلس، وبلدات سلواد وكوبر وحوسان.

وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، حدادًا على أرواح كوكبة من الشهداء، هم: الشهيد عمر محمد عليان (20 عاما) من بلدة سلواد شمال شرق رام الله، والشهيد محمد حسن عساف (34 عاما) من قرية كفر لاقف في قلقيلية، والشهيد الطفل قصي حمامرة (14 عاما) من بلدة حوسان في بيت لحم، والشهيدان مصطفى أبو الرب وشأس كممجي من جنين.

وسط إطلاق كثيف للرصاص الإسرائيلي.. محاولة إسعاف شابين في #جنين قبل أن يُستشهدا ويُفارقا الحياة pic.twitter.com/dLsUnDl0SN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 14, 2022

تشييع الشهداء

وشيّع الفلسطينيون الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال. وانطلق موكب الشهيد الطفل قصي حمامرة (14 عاما) من مستشفى بيت جالا إلى بلدة حوسان غرب بيت لحم، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال على مداخل القرية وشوارعها.

وقد استشهد الطفل حمامرة مساء أمس في منطقة المطينة على الشارع الرئيس للمدخل الشرقي للقرية، بعد أن أصيب بعدة رصاصات وترك ينزف قبل أن تعتقله قوات الاحتلال ويعلَن عن استشهاده.

غضب جماهيري أعقب محاولة منع الاحتلال جنازة الشهيد محمد حمامرة في قرية حوسان غرب بيت لحم شاهد المزيد عبر تلغرام شهاب، اشترك الآن: https://t.co/evSBgGzymT pic.twitter.com/UFrey9Lr6H — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 14, 2022

وفي سلواد ودّع الأهالي الشهيد عمر عليان، وخرج المشيعون وسط هتافات مؤيدة للمقاومة ومطالبة بالانتقام من الاحتلال الإسرائيلي.

وفي جنين، شيعت جماهير فلسطينية الشهيدين مصطفى أبو الرب وشأس كممجي، اللذين ارتقيا متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال الإسرائيلي، واندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية دير بزيغ غرب رام الله.

حماس تستنفر

من جانبها دعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني إلى النفير دفاعًا عن القدس والأقصى.

وقالت الحركة في بيان ندعو “جماهير شعبنا المجاهد، في كلّ أنحاء أرضنا المحتلة، لشد الرّحال في فجر حماة الأقصى والاحتشاد والرّباط والاعتكاف في رحاب المسجد الأقصى المبارك غدا الجمعة، دفاعا عن القدس والأقصى”.

ودعت حماس إلى حماية المقدسات من خطر الاحتلال وتغوّل المستوطنين، وإلى “إفشال خطط تدنيس الحرم فيما يسمّى ذبح القرابين”.

وكانت الرئاسة الفلسطينية والفصائل بما فيها حركة حماس، قد حذرت أمس من مغبة السماح للجماعات الاستيطانية بتقديم قرابين الفصح اليهودي (يبدأ يوم الجمعة القادم ويستمر أسبوعا) في المسجد الأقصى.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان انتهاكات الاحتلال المتواصلة، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها فورا، والبدء في التحقيق في جرائم الاحتلال.

وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح حسين الشيخ إن القيادة الفلسطينية تدرس اتخاذ قرارات استراتيجية فيما يتعلق بالوضع الراهن.

آثار الخراب الذي خلفه جيش الاحتلال بعد اقتحامه منزل كامل الجعبري في بلدة اليامون قضاء جنين#فلسطين #جنين pic.twitter.com/dF1WQTfLVz — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 14, 2022

وفي السياق نفسه قال نادي الأسير اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 200 فلسطينيّ منذ بداية شهر أبريل/ نيسان الجاري.

وسُجّل منذ فجر اليوم 30 اعتقالًا على الأقل حتّى اللحظة بينها اعتقال أشقاء الشّهيد شأس كممجي الذي ارتقى صباح اليوم وهم أشقاء الأسير أيهم كممجي أحد أسرى “جلبوع” الستة الذين انتزعوا حريتهم.

جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشاب عمرو عليان في #سلواد شاهد المزيد عبر تلغرام شهاب، اشترك الآن: https://t.co/evSBgGzymT pic.twitter.com/m8LWGnurvr — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 14, 2022

ولا تزال عمليات الاعتقال مستمرة، مع استمرار عمليات الاقتحام والمداهمة التي ينفذها جيش الاحتلال للعديد من المناطق والبلدات.

وأكد نادي الأسير أنّ حالات الاعتقال سُجّلت في كافة محافظات الوطن منذ بداية الشهر، إلا أنّها تركزت في محافظتي القدس وجنين، لافتًا إلى أنّ بين المعتقلين عددا من الجرحى.

وكشف أنّ معظم المعتقلين تعرضوا لعمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة، منذ لحظة الاعتقال وحتى بالتحقيق، إضافة إلى عمليات التّنكيل التي طالت عائلاتهم، بما فيها تخريب محتويات المنازل، وسياسة العقاب الجماعي والتّهديد.