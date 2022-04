احتفاء أمريكي بشاب سوري ساعد على اعتقال منفّذ هجوم مترو أنفاق بروكلين (فيديو)

احتفت مدينة نيويورك بشاب عربي ساعد الشرطة المحلية على اعتقال منفّذ إطلاق النار العشوائي بمحطة مترو أنفاق بروكلين، بعد أن أبلغ الشرطة بمكان اختبائه.

وقال زاك طحان (21 عاما) أمام حشد من الصحفيين إنه شاهد المشتبه في إطلاقه النار بمنطقة (إيست فيليدج) في مانهاتن بمدينة نيويورك.

وأوضح أنه كان يحدّث بعض المعدات في متجر بمنطقة قريبة عندما رأى المشتبه فيه.

وقال في نفسه “يا إلهي، هذا هو الرجل، يجب أن نمسك به”، فاتصل بالشرطة لإلقاء القبض عليه.

وأضاف “عندما رأيته ركضت خلفه وحذرت من حوله من الابتعاد عنهم.. اعتقد الناس أنني مجنون وربما أني أتعاطى المخدرات لكنني لست كذلك”، في إشارة إلى صيامه في شهر رمضان.

وشدد طحان على أنه حريص على سلامة الجميع “لأن الناس طيبون والحياة جميلة”.

وتابع “لم أذق طعم النوم منذ الحادث”، مؤكدا شعوره بالأسف لما تعرضت له المدينة.

وختم حديثه قائلا “أنا من سوريا. أنا من جيرسي (نيو جيرسي)”.

وكانت الشرطة قد بدأت مطاردة المشتبه فيه، الثلاثاء الماضي، وقالت إنه هرب من مكان الحادث بعد إطلاق 33 طلقة على ركاب في أحد قطارات بروكلين خلال ساعة الذروة الصباحية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع رواية طحان وأطلقوا وسم (شكرا لك زاك ThankYouZack) إعجابًا بشجاعة الشاب العربي وموقفه الإيجابي.

وكتب مؤسس المعهد العربي الأمريكي جيمس زغبي “لمَ أحب هذا الرجل؟ لأنه يشعر بالفخر لأنه سوري يعيش في نيوجيرسي وساعد لتكون المدينة أكثر أمانا”.

Why I love this guy:

– he’s so proud of what he did

– New Yorkers can feel safer

– he’s a proud immigrant from Syria (no thanks to Trump)

– he’s proud he’s from from Jersey

– he’s a good news story in a bad news time

– it’s #ArabAmericanHeritageMonth & we’re proud of #ZackTahhan https://t.co/Oz5b07t9yv — James J. Zogby (@jjz1600) April 13, 2022

وأضاف في تغريدة أخرى “الرجل الذي تمكن من تحديد هوية مطلق النار في محطة أنفاق نيويورك، شكرا يا زاك لأنك جعلتنا نشعر بالفخر”.

بدوره، غرد المحامي الحقوقي قاسم رشيد قائلا “زاك طحان، مسلم سوري يبلغ من العمر 21 عاما يروي كيف ساعد في القبض على إرهابي مترو الأنفاق في بروكلين”.

وتمكنت الشرطة من اعتقال المشتبه فيه فرانك جيمس (62 عاما) في حادث إطلاق النار في مترو الأنفاق، بفضل مكالمة للخط الساخن لإيقاف الجريمة، دون تحديد هوية المتصل.

ووفقًا لأرقام شرطة نيويورك الصادرة، الأسبوع الماضي، ارتفع عدد حوادث إطلاق النار في الربع الأول من العام الحالي من 260 إلى 296 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

Zack Tahhan, a 21-year-old Syrian Muslim, recounts how he helped catch the Brooklyn subway terrorist. “Everyone thought I was crazy or I’m on drugs. But I’m not on drugs, I’m fasting.” ❤️❤️❤️

pic.twitter.com/6Hvrs90Syk — Qasim Rashid, Esq. (@QasimRashid) April 14, 2022