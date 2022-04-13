وزير أوكراني سابق للجزيرة مباشر: الروس هُزموا وهذه نهاية عصر بوتين (فيديو)

قال وزير البنية التحتية الأوكراني السابق فولوديمير أوميليان إن الحرب الروسية على أوكرانيا “ستكون نهاية الكرملين ونهاية عصر بوتين”، مشيرًا إلى يقين الأوكرانيين من أن الروس تعرّضوا للهزيمة.

وأوضح أوميليان للجزيرة مباشر عبر برنامج المسائية أن الحرب لم تبدأ بهدف الوصول إلى السلام، ولكن الهدف الروسي هو “إعادة السيطرة وفرض الإمبريالية السوفيتية”.

“هذه نهاية عصر الكرملين وبوتين” … وزير البنية التحتية الأوكراني السابق يتحدث للجزيرة مباشر عن الأسباب بوجهة نظره#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/nDl4Eruskr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 12, 2022

وأضاف “في أحلام بوتين كان يعتقد أنه يستطيع السيطرة على أوكرانيا خلال 3 أيام ومن ثم التقدم إلى بولندا ودول البلطيق على مشارف ألمانيا، ولكن الواقع غير ذلك، وكان عليه الانسحاب من كييف، والآن يركز كل جهوده لاحتلال المنطقة الشرقية لمحاولة دحر القوات الأوكرانية ثم العودة إلى كييف، وأعتقد أن ذلك ليس ممكنًا للقوات الروسية. كل الشعب الأوكراني يدافع عن وطنه”.

وتابع أوميليان “كل الأمم الحرة تدرك خطر اعتداء دولة نووية على دولة أخرى، ليست مسألة نزاع على الحدود بل هو غزو لدولة مسالمة مجاورة، هناك العديد من الضحايا المدنيين الأبرياء يُسحقون بالأسلحة الروسية على طريقة العصور الوسطى”.

وقال “أعتقد أن هذه نهاية الكرملين ونهاية عصر بوتين، لأنه لا أحد يريد التعامل مع دولة إرهابية أو مع شخص يقتل النساء والأطفال والشيوخ الأبرياء”.

قطع إمدادات الطاقة

وبشأن قطع إمدادات الطاقة الروسية التي تمر عبر الأراضي الأوكرانية إلى أوربا، قال أوميليان “لا يمكن الوصول إلى حلول ما دامت المعاملات التجارية تتواصل مع روسيا، ونعوّل على منظمة أوبك لفرض حظر على الوقود والبترول الروسي الذي يمول هذه الحرب على رؤوس الأبرياء، روسيا تستخدم هذه الأموال لمزيد من الأسلحة والقتل والدمار وليس للتنمية”.

كيف تبدو أوضاع البنية التحتية الأوكرانية بعد الحرب الروسية الأوكرانية؟

وزير البنية التحتية الأوكراني السابق يجيب: #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/oMV998tmYP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 13, 2022

وأضاف “العقوبات التي فُرضت بدأت تثقل كاهل الاقتصاد الروسي، وأعتقد أن نهاية روسيا ستكون كنهاية الاتحاد السوفيتي عام 1991، ونهاية الإمبراطورية الروسية قبل ذلك”.

وعن خسائر البنى التحتية الأوكرانية قال أوميليان “القوات الروسية ضربت البنى الاجتماعية مثل المخازن والمحلات وحتى البيوت، يقومون بذلك عمدًا ويلقون القنابل على رؤوس الناس”.

وأضاف “بعدما لم يتمكن الروس من احتلال أوكرانيا، قرروا تدميرها وتحويلها إلى مدن أشباح ولن يتوقفوا عن ذلك”.

وتابع “متأكدون أن الروس قد هُزموا لأن كل مخططاتهم فشلت ضد الجيش الأوكراني”.

تدمير روسيا

وردًّا على تصريح بوتين بأن الغرب مستعد للقتال حتى آخر أوكراني ولا يهمه مستقبل الشعب الأوكراني، قال أوميليان “كل أوكراني سيقاتل ولن يستسلم، والتعامل التجاري والاقتصادي مع روسيا يتعلق فقط ببعض الدول الأوربية، والصين والهند وبعض الدول العربية، ونتمنى أن تتوقف هذه التعاملات في أقرب وقت”.

ما مصير مسارات الطاقة الروسية التي تمر عبر الأراضي الأوكرانية؟

وزير البنية التحتية الأوكراني السابق يجيب: #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/9COWbtQXYi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 12, 2022

وأضاف “مستقبل روسيا سيكون مثل مستقبل فنزويلا وكوريا الشمالية إذا ما تواصلت الغطرسة الروسية، ونرى العديد من الروس الذين يغادرون روسيا بثرواتهم إلى دول أخرى لأنهم لا يرون أي مستقبل لهذا البلد، لأن بوتين قرر أن يحارب الجميع وستكون هذه نهاية قصة بوتين، هو يريد تدمير أوكرانيا ولكنه بالفعل يدمر روسيا”.

وعن مصير مسارات الطاقة التي تعبر أوكرانيا، قال أوميليان “رفضنا تمرير الكهرباء منذ 2016 وأوقفنا شراء الغاز الروسي وألغينا التبعية للوقود الروسي في 2021 حظرنا كل أنواع التجارة، لا تزال بعض الأنابيب تنقل الغاز إلى أوربا، ونتمنى أن تكون هذه السنة الأخيرة التي يتم فيها تصدير الوقود والغاز الروسيين إلى أوربا”.