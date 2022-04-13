احتفاء بانسحاب المنتخب الليبي للمبارزة من نهائي بطولة عالمية رفضًا لمواجهة نظيره الإسرائيلي (فيديو)

احتفى ناشطون مناهضون للتطبيع بانسحاب المنتخب الليبي للمبارزة من نهائي البطولة العالمية للمبارزة للناشئين لرفضه مواجهة منتخب إسرائيل، وذلك بعد أيام من انسحاب لاعب أردني وآخر كويتي.

احتفاء بانسحاب المنتخب الليبي للمبارزة من نهائي بطولة عالمية رفضًا لمواجهة نظيره الإسرائيلي #ليبيا #التطبيع pic.twitter.com/xoKustCOBu — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) April 12, 2022

وكان لاعب المنتخب الأردني للمبارزة إياس الزمر قد انسحب من البطولة أيضًا، وحظي بإشادة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة لاعب إسرائيلي.

ويأتي انسحاب الزمر بعد أسبوع واحد فقط من انسحاب لاعب المنتخب ‫الكويتي للمبارزة (محمد الفضلي) من البطولة نفسها، رافضًا مواجهة لاعب إسرائيلي.

ألف تحية للاعب المبارزة الأردني إياس الزمر لرفضه ملاقاة لاعب صهيوني في البطولة العالمية للمبارزة للناشئين.

إن تضحية الرياضيين من أجل رفض كسر عزلة الكيان وتذكير العالم عبر الساحات الرياضية العالمية بأهمية رفض جرائمه واحتلاله تستحق الاحتفال والترحيب . #لا_للتطبيع_الرياضي pic.twitter.com/ewbdahameL — Jordan BDS (@BDSJordan) April 9, 2022

إشادة بالانسحاب

وعلى مواقع التواصل، قال عز الدين أبو بكر خليفة “خطوة صحيحة وموفقة للاعبي المبارزة بأنهم لم يعطوا لاعبي الكيان الصهيوني شرف منازلة الليبيين، وسأكون مع الشباب في استقبالهم حين عودتهم، فكونوا معنا”.

وكتب خميس مطير “نلتم جائزة الدورة ونلتم شرف مناصر القضية بطريقة رمزية معبرة في ظل واقع الخذلان، لأننا بكل أسف لا نملك غير الأمزجة والعواطف نتيجة افتقادنا وسائل المواجهة”.

أمّا عمر الشريف فقد رأى أن الشجاعة لا تعني الانسحاب وقال “الشجاعة يا أبطال ليبيا هي الانتصار على العدو، حتى في الرياضة، وليس الانسحاب للأسف”.

ويشارك في هذه النسخة 15 دولة عربية هي: السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر واليمن والعراق وسوريا ولبنان ومصر والجزائر والمغرب وليبيا وتونس إضافة إلى البلد المنظم الإمارات، وسط مشاركة 1660 لاعبًا ولاعبة يمثلون 102 دولة في البطولة التي أُسدِل عليها الستار، يوم الأحد الماضي.

محمد الفضلي .. بطل كويتي عربي جديد يصفع التطبيع الرياضي وينسحب من بطولة دبي العالمية رفضًا لمواجهة أحد لاعبي الاحتلال، لكن الجدير بالإشارة أن هذا الانسحاب هو الثاني في مسيرة البطل محمد، إذ سبق وانسحب من بطولة هولندا عام 2019 لذات السبب. حيّوا البطل محمد .. حيّوا الكويتي pic.twitter.com/gefvCoSzqB — مقاطعة (@Boycott4Pal) April 3, 2022

وقال مدرب المنتخب الليبي للمبارزة بالسيف سراج الدين التاجوري “رغم الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون على مدار بطولة العالم للمبارزة بالسيف، فقد انسحبنا في نهاية المطاف لعدم مواجهة الكيان الصهيوني في المباراة النهائية، رغم تفوقنا الفني وثقتنا بتحقيق الفوز عليهم”.