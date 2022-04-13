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احتفاء بانسحاب المنتخب الليبي للمبارزة من نهائي بطولة عالمية رفضًا لمواجهة نظيره الإسرائيلي (فيديو)

انسحاب المنتخب الليبي للمبارزة من بطولة عالمية رفضًا لمواجهة المنتخب الإسرائيلي (مواقع التواصل)
13/4/2022-|آخر تحديث: 13/4/202202:48 PM (مكة المكرمة)

احتفى ناشطون مناهضون للتطبيع بانسحاب المنتخب الليبي للمبارزة من نهائي البطولة العالمية للمبارزة للناشئين لرفضه مواجهة منتخب إسرائيل، وذلك بعد أيام من انسحاب لاعب أردني وآخر كويتي.

وكان لاعب المنتخب الأردني للمبارزة إياس الزمر قد انسحب من البطولة أيضًا، وحظي بإشادة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة لاعب إسرائيلي.

ويأتي انسحاب الزمر بعد أسبوع واحد فقط من انسحاب لاعب المنتخب ‫الكويتي للمبارزة (محمد الفضلي) من البطولة نفسها، رافضًا مواجهة لاعب إسرائيلي.

إشادة بالانسحاب

وعلى مواقع التواصل، قال عز الدين أبو بكر خليفة “خطوة صحيحة وموفقة للاعبي المبارزة بأنهم لم يعطوا لاعبي الكيان الصهيوني شرف منازلة الليبيين، وسأكون مع الشباب في استقبالهم حين عودتهم، فكونوا معنا”.

وكتب خميس مطير “نلتم جائزة الدورة ونلتم شرف مناصر القضية بطريقة رمزية معبرة في ظل واقع الخذلان، لأننا بكل أسف لا نملك غير الأمزجة والعواطف نتيجة افتقادنا وسائل المواجهة”.

أمّا عمر الشريف فقد رأى أن الشجاعة لا تعني الانسحاب وقال “الشجاعة يا أبطال ليبيا هي الانتصار على العدو، حتى في الرياضة، وليس الانسحاب للأسف”.

ويشارك في هذه النسخة 15 دولة عربية هي: السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر واليمن والعراق وسوريا ولبنان ومصر والجزائر والمغرب وليبيا وتونس إضافة إلى البلد المنظم الإمارات، وسط مشاركة 1660 لاعبًا ولاعبة يمثلون 102 دولة في البطولة التي أُسدِل عليها الستار، يوم الأحد الماضي.

وقال مدرب المنتخب الليبي للمبارزة بالسيف سراج الدين التاجوري “رغم الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون على مدار بطولة العالم للمبارزة بالسيف، فقد انسحبنا في نهاية المطاف لعدم مواجهة الكيان الصهيوني في المباراة النهائية، رغم تفوقنا الفني وثقتنا بتحقيق الفوز عليهم”.

المصدر : الجزيرة مباشر