صارخا “الإسلام أغبى ديانة”.. مطالبات بمعاقبة متطرّف مزّق حجاب سيدة في جنوب فرنسا (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل في فرنسا مقطع فيديو لرجل فرنسي يعتدي على سيدتين إحداهما محجّبة في مدينة مونبيليه جنوبي البلاد.

وكشفت مقاطع الفيديو الملامح الواضحة للشخص المعتدي الذي يبدو في العقد الخامس، عندما حاول التهجّم لفظيًّا وجسديًّا على امرأتين تنتميان لإحدى الدول المغاربية.

وحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، فإن الشخص المعتدي صرخ بوجه المحجّبة أن الإسلام يعد “أغبى ديانة في العالم”، ثم اعتدى عليها بالضرب، ومزّق حجابها، وأخذ هاتفها المحمول.

وأوضحت منصة “تاجمعت” المختصة في أخبار الجالية المغاربية والمسلمة في فرنسا أن الشخص المعتدي حاول خنق الضحيتين.

🚨🇫🇷 ALERTE – Un homme à #Montpellier a insulté 2 femmes Maghrébines car l'une d'entre elle etait voilée puis s'est levé afin de les agresser en les etranglant. Nous recherchons activement son identité, pour toute information envoyé nous un DM : pic.twitter.com/hQXS7BcMf8 — Tajmaât (@Tajmaat_Service) April 12, 2022

وأدان عمدة مدينة مونبيلة الاعتداء وعدّه عملًا عدوانيًّا صادرًا عن شخص غير سوي. داعيًا السلطات الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية.

وأضاف أن قوات الأمن في المدينة تقوم بإعادة نشر وحداتها لاعتقال الشخص المعتدي الذي يتردد باستمرار على المكان، مشيرًا إلى “أنه معروف بسلوكياته العدوانية ضد النساء”.

وقال “أذكّر الجميع بأن احترام قناعات الآخر يمثّل حجر الزاوية في تجربتنا الديمقراطية الفرنسية”.

ودعا مغرّدون وزيرة المواطنة مارلين شيابا إلى الخروج عن صمتها وإدانة الحادثة مثلما ترفع دائمًا شعارات مكافحة العنف ضد النساء، فيما كتب مغرّدون آخرون أن الأمر لا يتعلّق بحادثة معزولة، وأنها نتيجة طبيعية للسياسات العنصرية التي اعتمدتها الحكومة الفرنسية ضد الإسلام والمسلمين على مدى خمس سنوات كاملة.

.@MarleneSchiappa est-ce que les femmes agressées dans cette vidéo auront droit à votre soutien ou elles n'ont pas le droit car l'une porte le voile?🤔

Votre réaction était rapide lors de la fausse agression de Strasbourg mais là on vous entend pas ☹️☹️https://t.co/L3G0LHb3se — Bon Sens (@BonSens01) April 13, 2022

Voilà. Voilà le résultat de 5 ans de courte-échelle islamophobe du quinquennat Macron et d'Hollande avant lui. Et voilà le genre d'agresseurs qui agiront de façon totalement décomplexée si Marine Le Pen arrive au pouvoir. https://t.co/G8h3KX3qoX — Guillaume Fleurance (@G_Fleurance) April 12, 2022

وكان عدد من قيادات اليمين الفرنسي المتطرّف خاصة مارين لوبان وإيريك زمور قد أعلنوا في وقت سابق هذا الشهر عن رغبتهم في اعتماد إجراءات تمنع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وفرض غرامة مالية على لبسه. وهو الأمر الذي قوبل باستهجان واسع من قبل الجاليات العربية والإسلامية في فرنسا.