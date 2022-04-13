روسيا تتوعد باستهداف أي شحنات أسلحة لواشنطن والناتو في أوكرانيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن بلاده ستعتبر المركبات الأمريكية وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” التي تنقل أسلحة على الأراضي الأوكرانية أهدافًا عسكرية مشروعة.

وأضاف ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن أي محاولات من جانب الغرب لإلحاق ضرر كبير بالجيش الروسي أو حلفائه الانفصاليين في أوكرانيا سيتم “قمعها بشدة”.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن ريابكوف قوله “نحذّر من أن عمليات نقل الأسلحة من الولايات المتحدة وحلف الأطلسي عبر الأراضي الأوكرانية سنعتبرها أهدافًا عسكرية مشروعة”.

وتعهّد المسؤول الروسي بإحباط بلاده للمساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا التي تهدف إلى “تأخير العملية العسكرية الروسية الخاصة”.

وقال “نوضّح للأمريكيين والغربيين الآخرين أن محاولات إبطاء عمليتنا الخاصة وإلحاق أكبر ضرر ممكن بالوحدات والتشكيلات الروسية في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين سيتم قمعها بشدة”.

وبشأن تقييم موقف بلاده للعقوبات الغربية، أوضح المسؤول الروسي أن عقوبات واشنطن على روسيا تضر بشركاتها الأمريكية، وأن مرونة الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات “تدفع البيت الأبيض إلى الجنون”.

وأضاف أن العقوبات تحفّز إحياء الصناعة الروسية، وتوفّر لقطاع الزراعة ظروفًا مواتية لمزيد من النمو، وتابع “تنميتنا يمكن أن تكون معقّدة، لكن واشنطن لا تستطيع إيقافها”.

وكشف المسؤول الروسي أن طرد الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة، بأنه أداة العقاب الأمريكية المفضلة، ولفت إلى أن موسكو مستعدة لمثل هذا التطور في الأحداث.

وخلص ريابكوف إلى أن الجانب الأمريكي وضع العلاقات الثنائية بين البلدين على شفا الانهيار الكامل، حسب تعبيره.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجومًا على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد التام، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخلًا في سيادتها.