تطبيقات استخدمتها وزارة الدفاع الأمريكية للتجسس على المسلمين.. ما هي؟ (فيديو)

تناول مراسل الجزيرة مباشر في واشنطن عمرو حسن عددا من التطبيقات التي استخدمت للتجسس على المسلمين في الولايات المتحدة وحذر من أنها تعرض خصوصيتهم للخطر.

وشملت هذه تطبيقات شهيرة مثل (Muslim Mingle) و(Muslim Pro’s features) و( Full Quran MP3) و(Qibla Copass) و(QR barcode scanner) و(Al-moazin Lite).

وشرح مراسل الجزيرة مباشر كيفية تجسس الولايات المتحدة على المسلمين داخل أراضيها، وقال إن هذه التطبيقات التي يستخدمها المسلمون كثيرا أضيفت داخلها شفرة خاصة تقوم بتتبع من ينزل هذه التطبيقات ويستخدمها.

من جانبه قال نهاد عوض المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) إنه اكتشف أن الكثير من الشركات التي تستخدم هذه التطبيقات والتي يستخدمها المسلمون كثيرا، تقوم بالتجسس على مئات الملايين من المسلمين حول العالم وفي الولايات المتحدة.

وكشف أن هذه الشركات تقوم بإعطاء القواعد البيانية الخاصة بمستخدمي هذه البيانات إلى الحكومة الأمريكية ووزارة الدفاع والجيش الأمريكي وتباع إلى مؤسسات أخرى، وأكد أن ذلك تهديد واختراق للحرية الدينية للأفراد في الولايات المتحدة والعالم.

وأشار مراسل الجزيرة مباشر في هذا الصدد إلى أن هناك شركة أخرى توفر خدمات سيبرانية للبنتاغون هي من قامت بتكليف الشركة المعنية بإضافة الكود لاختراق حسابات المسلمين.

The @FTC must step in and end the deceptive extraction of the location #data of Muslim app users for potential use in surveillance.https://t.co/SOhO8jrbRo

— CAIR National (@CAIRNational) April 13, 2022