وول ستريت جورنال: الصين تطور ترسانتها النووية خوفا من تهديد أمريكي محتمل

كشف عدد من القادة العسكريين والسياسيين الأمريكيين عن قيام الصين بتوسيع ترسانتها النووية خوفا من أي تهديد أمريكي محتمل.

وأشار تقرير نشرته صحيفة (وول ستريت جورنال) إلى أن قرار الصين بتوسيع ترسانتها النووية سبق العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا بوقت طويل إلا أن موقف الولايات المتحدة خلال هذه الأزمة “عزز القرار الصيني”.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها إن بكين طورت أسلحة نووية كرادع بعدما عدلت تقييمها للتهديد الذي تُشكله الولايات المتحدة بشأن صراع محتمل حول تايوان.

وتسارع العمل هذا العام في أكثر من 100 موقع صاروخي تحت الأرض في المنطقة الغربية النائية في الصين يُشتبه بأنها صوامع تأوي صواريخ ذات رؤوس نووية قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة، وفقًا لما نقلته الصحيفة عن محللين قاموا بدراسة صور الأقمار الصناعية للمنطقة.

وذكر التقرير نقلا عن أشخاص مقربين من القيادة في بكين قولهم إن تركيز الصين المتزايد على الأسلحة النووية مدفوع بالمخاوف من أن واشنطن قد تسعى للإطاحة بالحكومة الشيوعية في بكين بعد تحول أكثر تشددًا في السياسة الأمريكية تجاه الصين في ظل إدارتي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب وخلفه جو بايدن.

China is accelerating its nuclear weapons buildup because of growing fears of a conflict with the U.S., people with knowledge of the situation say https://t.co/Py9H62XnKj — The Wall Street Journal (@WSJ) April 9, 2022

ولفت التقرير إلى قلق المسؤولين العسكريين والمحللين الأمنيين الأمريكيين من التسارع النووي الصيني واستعدادها لتوجيه ضربة نووية مفاجئة لكن المقربين من القيادة الصينية أكدوا أن بكين ملتزمة بعدم استخدام الأسلحة النووية أولا.

وأكدت المصادر الصينية على أن بكين تخطط للاحتفاظ بترسانة “ليست أكبر من اللازم” لضمان المصالح الأمنية مشيرين إلى أن قيادات الجيش الصيني يعتقدوا أن أسلحتهم النووية لا تقدم ردعا فعالا ضد أي ضربة نووية أمريكية محتملة.

وفي السياق، قال مصدر مقرب من القيادة الصينية للصحيفة الأمريكية إن قدرة بكين النووية المتدنية “يمكن أن تؤدي فقط إلى زيادة الضغط الأمريكي على الصين”.

وأردف التقرير أن الصين رصدت رد الفعل الدولي المتوتر على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع قواته النووية في حالة تأهب خلال العمليات العسكرية ضد أوكرانيا، ما قدّم للمسؤولين الصينيين درسا واقعيا حول القيمة الاستراتيجية للأسلحة النووية.

ونقلت الصحيفة عن ضابط عسكري صيني متقاعد له علاقات بالبرنامج النووي للبلاد قوله “فقدت أوكرانيا ردعها النووي في الماضي ولهذا أصبحت في هذا الوضع”.

وقال الخبير العسكري الصيني شو غوانغيو لصحيفة (جلوبال تايمز) الصينية، الاثنين، إن الولايات المتحدة تعتمد على قدرتها النووية للحفاظ على هيمنتها لذا فهي تريد استخدام نظرية “التهديد الصيني” كذريعة.

وأضاف شو أن التوسع نحو الشرق لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بقيادة الولايات المتحدة لن يهدف في النهاية إلى احتواء روسيا فحسب “بل احتواء الصين أيضا”.