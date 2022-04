وول ستريت جورنال: الصين تطور ترسانتها النووية خوفا من تهديد أمريكي محتمل

كشف عدد من القادة العسكريين والسياسيين الأمريكيين عن قيام الصين بتوسيع ترسانتها النووية خوفا من أي تهديد أمريكي محتمل.

وأشار تقرير نشرته صحيفة (وول ستريت جورنال) إلى أن قرار الصين بتوسيع ترسانتها النووية سبق العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا بوقت طويل إلا أن موقف الولايات المتحدة خلال هذه الأزمة “عزز القرار الصيني”.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها إن بكين طورت أسلحة نووية كرادع بعدما عدلت تقييمها للتهديد الذي تُشكله الولايات المتحدة بشأن صراع محتمل حول تايوان.

وتسارع العمل هذا العام في أكثر من 100 موقع صاروخي تحت الأرض في المنطقة الغربية النائية في الصين يُشتبه بأنها صوامع تأوي صواريخ ذات رؤوس نووية قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة، وفقًا لما نقلته الصحيفة عن محللين قاموا بدراسة صور الأقمار الصناعية للمنطقة.

وذكر التقرير نقلا عن أشخاص مقربين من القيادة في بكين قولهم إن تركيز الصين المتزايد على الأسلحة النووية مدفوع بالمخاوف من أن واشنطن قد تسعى للإطاحة بالحكومة الشيوعية في بكين بعد تحول أكثر تشددًا في السياسة الأمريكية تجاه الصين في ظل إدارتي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب وخلفه جو بايدن.

China is accelerating its nuclear weapons buildup because of growing fears of a conflict with the U.S., people with knowledge of the situation say https://t.co/Py9H62XnKj

— The Wall Street Journal (@WSJ) April 9, 2022