إصابات إثر اقتحام قوات الاحتلال جامعة فلسطينية ومستوطنون يعتدون على مسعفين (فيديو)

أصيب طالبان فلسطينيان بالرصاص المعدني، ظهر اليوم الثلاثاء كما أصيب العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرم جامعة فلسطينية في غرب مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوة عسكرية كبيرة من القوات الراجلة داهمت حرم جامعة فلسطين التقنية -خضوري، غرب مدينة طولكرم من جهتها الغربية المحاذية لجدار الفصل العنصري.

وأطلقت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية والمطاطية باتجاه الطلبة، مما أسفر عن إصابتين بالمطاط، و16 إصابة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها قدمت العلاج لـ18 مصابا، بينهم اثنان أُصيبا بالرصاص المعدني، و16 باختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع في جامعة خضوري.

اعتداءات المستوطنين

واعتدى مستوطنون صباح اليوم الثلاثاء، على مسعفين أثناء نقلهم لمصابين بحادث سير وقع بين بلدة سنجل وقرية اللبن الشرقية شمال رام الله، وحاولوا منعهم من نقل المصابين في الحادث.

وقال أحد المسعفين إن الحادث وقع بين مركبة فلسطينية وأخرى لمستوطن قرب منعطفات اللبن الشرقية، ونتجت عنه إصابة 4 مواطنين بجروح طفيفة، وإن المواطنين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

مصادر محلية : "الشــهــيـــد الذي ارتقى برصاص الاحتـــلال في عسقلان المحتلة فجر اليوم هو عبد الله سرور 40 عاما من محافظة الخليل". pic.twitter.com/hi4qK9X06h — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 12, 2022

مطالبة بتدخل دولي

وفي ذات السياق طالب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإيقاف التصعيد الخطير للاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية.

وقال بنعيسى في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ضاعف من تصعيده ضد الفلسطينيين مع بداية شهر رمضان المبارك خاصة في بيت لحم والخليل وجنين، مما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين، بينهم سيدتان، وإن المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا.

مصادر محلية: لحظة اعتقال قوات الاحتلال الشاب المقدسي حاتم زمرد من بلدة العيساوية بالقدس المحتلة، قبل قليل pic.twitter.com/lf9MiYiE3b — فلسطين أون لاين (@pl24online) April 12, 2022

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي ‏سائر في مخططاته لاستيطان الأراضي الفلسطينية ومحاولة تهويدها وممارسة العدوان على الشعب الفلسطيني لإبادته.

وحذر الأمين العام، من أن يكيل المجتمع الدولي بمكيالين ليقف مكتوف الأيدي أمام جرائم القتل اليومية والممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية التي تتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.

#شاهد اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى وأدائهم طقوساً تلمودية أمام قبة الصخرة pic.twitter.com/qGRmmcITbw — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 12, 2022

وجدّد تأكيد الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب على موقفها الدائم الداعم للشعب الفلسطيني، وتسخير كافة إمكاناتها لنصرة قضيته العادلة وتحرير آخر شبر من أرضه المحتلة.

من جانبه قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن أنطونيو غوتيريش “يتابع بقلق بالغ تصاعد العنف”.

وقال دوجاريك “الأمين العام يشعر بالفزع من العدد الكبير والمتزايد للضحايا، ويدعو الجيش الإسرائيلي إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستخدام القوة المميتة فقط كملاذ أخير”.

والد الأسير مناصرة: أحمد يعاني أوضاعًا صحية ونفسية "قاسية" اقرأ المزيد: https://t.co/SJntjwIpdC pic.twitter.com/MTydrAWrDS — فلسطين أون لاين (@pl24online) April 12, 2022

واندلعت مواجهات جديدة صباح اليوم الثلاثاء في شمال الضفة الغربية المحتلة بين القوات الإسرائيلية وسكان فلسطينيين في جنين، في وقت قامت فيه قوات الاحتلال بحملة اعتقالات واسعة ضد الفلسطينيين.

ولليوم الرابع على التوالي، حشد الجيش الإسرائيلي قواته في منطقة جنين التي ينحدر منها فلسطينيان تتهمهما إسرائيل بهجمات عليها، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع السكان.