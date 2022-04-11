روسيا تستعرض إطلاق صواريخ “إسكندر” ضد أهداف في دونباس (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات مصورة تُظهر استخدام صواريخ (إسكندر) خلال تنفيذ مهام عسكرية في إقليم دونباس ضمن العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وأظهرت اللقطات المصورة تحرك الجنود الروس بمنصة الصواريخ وإطلاقها نحو أهداف محددة، دون أن تعلن وزارة الدفاع الروسية مزيدًا من التفاصيل.

وتُستخدم منظومة (إسكندر) لاستهداف منشآت عسكرية بدقة عالية، سواء كانت مراكز قيادة أو مستودعات أسلحة وذخائر ومحروقات ووسائط الدفاع الجوي.

وتتميز صواريخ (إسكندر) بقدرتها على اختراق الدفاعات الجوية المضادة للصواريخ، ويصل مداها إلى 500 كيلومتر بسرعة 2100 متر في الثانية.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من نوع إس-300 كانت دولة أوربية (لم تحددها) قد زودت بها أوكرانيا.

وأضافت أن صواريخ (كاليبر) روسية الصنع أُطلِقت من البحر، أمس الأحد، ودمرت 4 منصات صواريخ من طراز إس-300 كانت مخبأة في حظيرة طائرات بضواحي مدينة دنيبرو الأوكرانية.

من جانبها، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية حالة التأهب لمواجهة هجوم روسي جديد في الوقت الذي هزت فيه انفجارات قوية مدنًا في الجنوب والشرق.

ويواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حملته لحشد الدعم الدولي، محذرًا من أن الأيام القليلة المقبلة “ستكون مهمة وصعبة”.

وتابع خلال كلمة مصورة بُثت في وقت متأخر من مساء الأحد “ستكون روسيا أكثر خوفًا، ستكون خائفة من الخسارة، وستخشى أن يتحتم عليها الاعتراف بالحقيقة”.

وأشار إلى تنفيذ القوات الروسية عمليات أكبر في شرقي أوكرانيا مع إمكانية استخدام مزيد من الصواريخ، مؤكدًا “قدرة أوكرانيا على الرد والاستمرار في صد العدوان”.

وتتصاعد العمليات العسكرية في شرقي أوكرانيا بعد انسحاب القوات الروسية من ضواحي العاصمة كييف.

ولم تتمكن القوات الروسية من الاستيلاء على أي مدينة كبرى، لكن أوكرانيا تقول إن موسكو “تجمع قواتها في الشرق استعدادًا لهجوم كبير”.