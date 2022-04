متطرفون هندوس يعتدون على مسلمين داخل مسجد وقت الإفطار (فيديو)

اندلعت اشتباكات بين مسلمين وهندوس في ولاية مومباي الهندية، أمس الأحد، عندما هاجمت مسيرة هندوسية مسجدًا وقت الإفطار، في حوادث أصبحت متكررة خلال شهر رمضان الحالي.

وأظهر الفيديو الذي التُقِطت مشاهده في مدينة (غوا) عددًا من الناشطين الهندوس متشحين باللون البرتقالي، وحاملين في أيديهم أعلامًا باللون ذاته، وهو اللون الذي أصبح مميزًا في جميع الاعتداءات التي رُصِدت ضد المسلمين بالهند في الآونة الأخيرة.

ونقلت صحيفة (هيرالد غوا) أن متطرفين هندوسًا اعتدوا عمدًا على عدد من المسلمين الهنود داخل مسجد لحظة الإفطار.

وأضافت الصحيفة أن الأجواء كانت جيدة في المدينة خلال احتفال بإحدى المناسبات الدينية، حينما قامت مجموعات متطرفة بتحويله إلى مشاهد من السخرية والاعتداء على الأقلية المسلمة.

#Breaking | Tense situation in Baina, Vasco as groups of Hindu and Muslim communities clash after the Islampura masjid was allegedly attacked during iftari. pic.twitter.com/rVdwAn5urb

وأشارت إلى أن الاعتداءات طالت العديد من المساجد حيث عزفت الحشود أغاني صاخبة أثناء مرورها على أماكن العبادة الإسلامية.

وأكدت الصحيفة أن بعض الاعتداءات تمت في منطقة (فاسكو) ببلدة (بيانا) عندما “قام مجموعة من الغوغاء بمهاجمة مسجد إسلامبورا المحلي” مضيفة أن الشرطة وصلت في وقت لاحق إلى الموقع واعتقلت عددًا من المعتدين.

وانتقد الناشط الهندي ديباك ديسي الواقعة، قائلًا “وصلت الكراهية من شمالي الهند إلى غوا. هذا لم يحدث من قبل. نحن لا نحتفل بالمناسبات تحت الترهيب والعنف. ماذا يحدث؟ كيف نترك هذا يحدث؟ يجب أن ندافع عن السلام والوحدة، ولا ينبغي أن نكون مع النزاع والعنف”.

the hate from north India has reached Goa. This has never happened before. We don’t celebrate festivities under intimidation and violence. What is happening? How are we letting this happen? #Goa

WE STAND FOR PEACE AND UNITY AND NOT WITH COMMUNAL FORCES.

— deepali desai (@desaideepali) April 10, 2022