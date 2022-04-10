ثلاثية لمبامي ونيمار تقود باريس سان جيرمان لفوز ساحق على كليرمو (فيديو)

سجل كل من النجمين البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي ثلاثية (هاتريك) ليقودا باريس سان جيرمان إلى فوز ساحق على مضيفه كليرمون فوت 6 / 1 السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوي الفرنسي لكرة القدم.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 71 نقطة في الصدارة بفارق 15 نقطة أمام رين ومارسيليا بينما تجمد رصيد كليرمون فوت عند 28 نقطة في المركز السابع عشر.

وسجل نيمار ثلاثيته في الدقائق السادسة و71 من ضربة جزاء و83 بينما سجل مبابي ثلاثيته في الدقائق 19 و74 و80، وجاء الهدف الوحيد لكليرمون فوت في الدقيقة 42 وسجله جوديل دوسو.

واستعاد سان جيرمان بذلك مذاق الانتصارات خارج ملعبه بعد أن تلقى الهزيمة في آخر أربع مباريات له خارج أرضه في كل المسابقات.