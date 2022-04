فيروس كورونا.. دراستان جديدتان تشيران إلى حماية كبيرة توفرها “المناعة الهجينة”

أظهرت دراستان جديدتان نشرت نتائجهما، اليوم الجمعة، أن الأشخاص الذين لديهم مناعة هجينة -وهم الذين تلقوا اللقاح كاملا وأصيبوا بالفيروس- يتمتعون بأكبر قدر من الحماية من فيروس كورونا.

وأكدت الدراستان -بعد مرور أكثر من عامين على تفشي الجائحة وإصابة نحو نصف مليار شخص وتلقي مليارات الأشخاص اللقاح- أهمية أن يحصل الذين أصيبوا بالفيروس بعد تعافيهم، على اللقاح.

وحللت إحدى الدراستين -وفقًا للمجلة الطبية (لانسيت -الأمراض المعدية) التي نشرت الدراسة- بيانات صحية لأكثر من 200 ألف شخص عامي 2020 و2021 في البرازيل التي كانت الدولة الثانية في العالم التي تسجل أكبر عدد من الوفيات.

New Research Article. Effectiveness of CoronaVac, ChAdOx1 nCoV-19, BNT162b2, and Ad26.COV2.S among individuals with previous SARS-CoV-2 infection in Brazil 💉🇧🇷 https://t.co/90XT2WPdLy

— The Lancet Infectious Diseases (@TheLancetInfDis) April 1, 2022