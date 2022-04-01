روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف منشأة نفطية داخل الحدود الروسية ومشاهد مروعة للانفجار (فيديو)

اتهمت روسيا أوكرانيا باستهداف منشأة نفطية داخل الحدود الروسية في بلدة بيلغورود فجر اليوم الجمعة، حسبما أعلنه الحاكم الإقليمي للمنطقة فياتشيسلاف غلادكوف.

وكتب غلادكوف على تلغرام “اندلع حريق في خزان للوقود بسبب ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان أوكرانيتان دخلتا المنطقة الروسية على علوّ منخفض”.

وأضاف أن الحريق الناجم عن القصف أسفر عن إصابة اثنين من العمال، وأنه تم إخلاء بعض المناطق في المدينة الواقعة بالقرب من الحدود الأوكرانية.

صور تداولتها وسائل إعلام روسية تقول إنها للحظات الأولى لقصف نفذته مروحيات أوكرانية لمخزن وقود في مدينة #بيلغورود الروسية#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/qn0D9LOdPj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 1, 2022

Video kutoka asubuhi ya leo ya kituo cha kuhifadhi mafuta huko Belgorod ikiwaka moto baada ya shambulio la jana usiku.https://t.co/3RCCg41bBG pic.twitter.com/8KTLWVkWxV — Russia Ukrainian war updates 🇷🇺🇺🇦🇷🇺🇺🇦🇷🇺 (@HOMEBOY41108022) April 1, 2022

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تُظهر الهجوم الذي وقع فجر اليوم، ولحظة ابتعاد المروحيتين عن موقع الحريق.

ولم تُعلق الحكومة الأوكرانية على الحادث حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينيتش.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، زعمت تقارير روسية أن أوكرانيا هاجمت مستودع وقود بالقرب من مدينة بيلغورود ثم أعلنت السلطات أن الحادث نجم عن خطأ بشري، وليس غارة جوية أوكرانية.

وأشارت إلى أن الحادث تسبب في إصابة أربعة جنود روس.

وتقع المدينة الروسية التي يبلغ عدد سكانها 369 ألف نسمة على بعد 25 ميلا من الحدود مع أوكرانيا وتبعد قرابة 50 ميلًا عن مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا.

وتمكنت القوات الأوكرانية، ميدانيًّا، من استعادة العديد من القرى المحيطة بالعاصمة كييف وشنّت العديد من العمليات المضادة على جبهات عدة في الجنوب والشرق والشمال.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس، أنّ قواتها ستلتزم بوقف لإطلاق النار في مدينة ماريوبول الساحلية لإفساح المجال أمام إجلاء المدنيين من المدينة الأوكرانية المحاصرة.

وتعهدت موسكو -التي تقول إنها تريد التركيز على إقليم دونباس حيث تقع المنطقتان الانفصاليتان دونيتسك ولوهانسك- بالحد بشكل جذري من نشاطها العسكري في اتجاه كييف وتشرنيهيف في شمال أوكرانيا.