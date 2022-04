“خونة”.. زيلينسكي يقيل مسؤولَين كبيرين وبايدن: بوتين وضع مستشارين “رهن الإقامة الجبرية”

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الوضع في جنوب البلاد ومنطقة دونباس لا يزال بالغ الصعوبة، وأعلن في كلمة مصورة إقالة اثنين من كبار أعضاء جهاز الأمن، وصفهما بأنهما “خائنان”.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن لديه “مؤشرات” على أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين أقال بعض مستشاريه أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية” بعد أن عزل نفسه أثناء محاولته “إدارة غزو أوكرانيا”.

وحذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) من أن تركيز الجهود الحربية الروسية على دونباس في شرق أوكرانيا حيث ستواجه القوات الروسية وحدات أوكرانية متمرّسة، يُنذر بنزاع طويل الأمد.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحفيين إنّه إذا ما أعطى الروس “الأولوية لمنطقة دونباس وهي منطقة لم يقاتلوا فيها منذ ثماني سنوات ويوجد فيها كثير من الجنود الأوكرانيين الناشطين للغاية، فقد يستمر القتال لفترة طويلة”.

وقال زيلينسكي، في كلمة مصورة مساء أمس الخميس إن الوضع في الجنوب ومنطقة دونباس لا يزال بالغ الصعوبة، وأكد مجددا أن روسيا تحشد قواتها بالقرب من مدينة ماريوبول المحاصرة.

كما أعلن الرئيس الأوكراني إقالة اثنين من كبار المسؤولين في جهاز الأمن هما رئيس الأمن الداخلي ورئيس فرع الجهاز في منطقة خيرسون.

وقال “ليس لديّ وقت للتعامل مع جميع الخونة، لكنهم سيعاقبون جميعا بالتدريج” وأضاف أن الرجلين “خانا قَسَم الدفاع عن أوكرانيا” دون أن يذكر تفاصيل محددة.

وهذه أول مرة يعلن فيها زيلينسكي عن إقالة أحد من كبار المسؤولين عن الدفاع في أوكرانيا.

ووصف الرئيس الأوكراني الروس بأنهم “أشرار جدا وحريصون بشدة على التدمير لدرجة أنهم يبدون وكأنهم أتوا من عالم آخر”، وقال إنهم “وحوش تحرق وتنهب وتهاجم عاقدة العزم على القتل”.

وقال إن القوات الأوكرانية دفعت الروس إلى التراجع من كييف وتشرنيهيف، وهما مدينتان أعلنت موسكو أن الهجمات لن تركز عليهما بعد الآن، وأن تركيزها سيكون على تأمين منطقتي دونباس ولوهانسك الانفصاليتين في الجنوب الشرقي.

وفي واشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنّ لديه “مؤشرات” على أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين أقال بعض مستشاريه أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية بعد أن عزل نفسه أثناء محاولته إدارة غزو أوكرانيا.

وفي أول تصريحات علنية له حول التقييمات الغربية للتوترات الداخلية في الكرملين بشأن الحرب في أوكرانيا، قال بايدن إنه “متشكك” حيال ادعاء موسكو أنها ستقلص هجومها في أجزاء من البلاد.

لكنّ بايدن عمد إلى التخفيف من تصريحاته قائلا إن “هناك كثيرا من التكهنات” حول هذه المعلومات المتعلّقة بالرئيس الروسي، معترفًا بأن لا “أدلة دامغة” لديه بشأنها.

وفي تصريحاته للصحفيين، قال بايدن أيضا إنه غير متأكد من نيات الروس في أوكرانيا بعد أن أعلنت موسكو انسحابا كان يُنظر إليه في البداية على أنه سيتيح فرصة لخفض التصعيد على نطاق أوسع.

