تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا اليوم.. زيلينسكي يقيل مسؤولَين وتأكيد مغادرة القوات الروسية لتشيرنوبل
كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الوضع في جنوب البلاد ومنطقة دونباس لا يزال بالغ الصعوبة، وأعلن في كلمة مصورة إقالة اثنين من كبار أعضاء جهاز الأمن، وصفهما بأنهما “خائنان”.
وقال زيلينسكي، في كلمة مصورة مساء أمس الخميس إن الوضع في الجنوب ومنطقة دونباس لا يزال بالغ الصعوبة، وأكد مجددا أن روسيا تحشد قواتها بالقرب من مدينة ماريوبول المحاصرة.
وأكد مسؤولون أوكرانيون مساء أمس الخميس، أن القوات الروسية غادرت محطة تشيرنوبيل التي كانت تحتلّها منذ “بدء غزو أوكرانيا في 24 فبراير” واقتادت معها رهائن.
فيما يلي آخر تطورات اليوم الـ37 للحرب:
رويترز: الحاكم الإقليمي لمنطقة #كييف يقول إن روسيا تواصل سحب بعض قواتها من شمال منطقة كييف نحو بيلاروسيا.
رويترز: حاكم تشيرنيهيف الأوكرانية يقول إن القوات الروسية تنسحب من المنطقة لكنها لم تغادرها كاملة.
رويترز: مسؤول أوكراني يقول إن القوات الروسية غادرت هوستوميل بشمال أوكرانيا.
الرئيس الأوكراني:
- الجيش الروسي لم يعد يسيطر على الأجواء القتالية كما كان عليه الحال في النصف الأول من شهر مارس.
- الخونة سينالهم العقاب ولن يؤثروا على معنوياتنا ولدينا الكثير من الأبطال.
- طلبت من بعض برلمانات الدول الصديقة والحليفة تشديد العقوبات على روسيا وكان الدعم واضحا.
- ناقشت مع رئيس المجلس الأوربي الدعم الاقتصادي لأوكرانيا وعضويتها في الاتحاد الأوربي.
- أنا ممتنّ لتركيا لموافقتها على أن تكون إحدى الدول الضامنة في الاتفاق مع الجانب الروسي.
وزارة الدفاع الروسية:
- القضاء على 40 قوميا أوكرانيا خلال الليلة الماضية.
- دمرنا 124 طائرة حربية و81 مروحية و353 مسيرة منذ بدء العملية في أوكرانيا.
- دمرنا 52 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
- دمرنا 8 طائرات مسيرة أوكرانية ومروحية من طراز “مي 8” خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
- دمرنا 1839 دبابة ومدرعة و202 راجمة صواريخ و773 مدفعا و1711 مركبة منذ بدء العملية في أوكرانيا.