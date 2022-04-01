تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا اليوم.. زيلينسكي يقيل مسؤولَين وتأكيد مغادرة القوات الروسية لتشيرنوبل

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الوضع في جنوب البلاد ومنطقة دونباس لا يزال بالغ الصعوبة، وأعلن في كلمة مصورة إقالة اثنين من كبار أعضاء جهاز الأمن، وصفهما بأنهما “خائنان”.

وقال زيلينسكي، في كلمة مصورة مساء أمس الخميس إن الوضع في الجنوب ومنطقة دونباس لا يزال بالغ الصعوبة، وأكد مجددا أن روسيا تحشد قواتها بالقرب من مدينة ماريوبول المحاصرة.

وأكد مسؤولون أوكرانيون مساء أمس الخميس، أن القوات الروسية غادرت محطة تشيرنوبيل التي كانت تحتلّها منذ “بدء غزو أوكرانيا في 24 فبراير” واقتادت معها رهائن.

فيما يلي آخر تطورات اليوم الـ37 للحرب:

منذ 10 دقائق رويترز: الحاكم الإقليمي لمنطقة #كييف يقول إن روسيا تواصل سحب بعض قواتها من شمال منطقة كييف نحو بيلاروسيا.

منذ 11 دقيقة رويترز: حاكم تشيرنيهيف الأوكرانية يقول إن القوات الروسية تنسحب من المنطقة لكنها لم تغادرها كاملة.

منذ 11 دقيقة رويترز: مسؤول أوكراني يقول إن القوات الروسية غادرت هوستوميل بشمال أوكرانيا.

منذ 58 دقيقة الرئيس الأوكراني:

الجيش الروسي لم يعد يسيطر على الأجواء القتالية كما كان عليه الحال في النصف الأول من شهر مارس.

الخونة سينالهم العقاب ولن يؤثروا على معنوياتنا ولدينا الكثير من الأبطال.

طلبت من بعض برلمانات الدول الصديقة والحليفة تشديد العقوبات على روسيا وكان الدعم واضحا.

ناقشت مع رئيس المجلس الأوربي الدعم الاقتصادي لأوكرانيا وعضويتها في الاتحاد الأوربي.

أنا ممتنّ لتركيا لموافقتها على أن تكون إحدى الدول الضامنة في الاتفاق مع الجانب الروسي.

منذ 59 دقيقة وزارة الدفاع الروسية: