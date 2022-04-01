تسري على 7 مليارات رسالة يوميًّا.. واتساب يكشف عن 6 مزايا جديدة بخدمة الرسائل الصوتية

كشف تطبيق واتساب عن 6 مزايا جديدة من شأنها تسهيل عملية تواصل مستخدميه الذين يرسلون نحو 7 مليارات رسالة صوتية يوميًّا، وفق مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة (ميتا) التي تملك واتساب.

وأعلن التطبيق عن المزايا الجديدة للخدمة التي أطلقت لأول مرة عام 2013، في مدونة نشرها الأربعاء.

وقال إن هذه المزايا الستّ هي:

1- الاستماع خارج نافذة الدردشة: وستمكن هذه المزية الجديدة المستخدم من الاستماع إلى الرسالة الصوتية خارج نافذة الدردشة على التطبيق، مما يساعده على القيام بمهام متعددة أو قراءة الرسائل الأخرى والرد عليها.

2- إيقاف مؤقت/ استئناف التسجيل: عند تسجيل رسالة صوتية سيتمكن المستخدم من إيقاف التسجيل مؤقتا واستئنافه عندما يكون جاهزا.

وتعطي هذه المزية للمستخدم الفرصة لإعادة تجميع أفكاره عند تسجيله رسالة ما أو الاحتفاظ بالتسجيل عند حدوث أي مقاطعة خارجية.

3- الشكل الموجي للرسائل: يعرض تمثيلا مرئيا للصوت على الرسالة الصوتية للمساعدة على متابعة التسجيل.

4- الاستماع قبل الإرسال (مسودة الرسالة): تمكن هذه المزية المستخدم من إمكانية الاستماع للرسالة الصوتية قبل إرسالها.

5- المتابعة من موضع التوقف عن الاستماع: إذا توقفت مؤقتا عند الاستماع إلى رسالة صوتية ستمنح هذه المزية المستخدم القدرة على المتابعة من حيث توقف عند العودة إلى الدردشة.

6- التشغيل السريع للرسائل المعاد إرسالها: مثل الرسائل الصوتية العادية سيكون متاحا التشغيل السريع بسرعة x1.5 أو x2 بالنسبة للرسائل المعاد إرسالها.

يشار إلى أن (واتساب) سيطرح مزايا الرسائل الصوتية الجديدة لمستخدميه في الأسابيع المقبلة.

وعلى صعيد آخر، أصبح (واتساب بيتا) -وهو أحدث إصدار من واتساب- داعمًا بشكل رسمي لنظام التشغيل الجديد من أبل (iOS 15).

وكان مستخدمو واتساب يفتقدون دعم نظام تشغيل أبل الجديد iOS 15 منذ أن أطلقته أبل قبل 6 أشهر.