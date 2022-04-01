الجزيرة مباشر ترصد عودة الحياة الطبيعية إلى العاصمة الأوكرانية كييف (فيديو)

قال موفد الجزيرة مباشر إلى أوكرانيا عبد العزيز مجاهد إن القوات الروسية أتمت عملية الانسحاب من بلدة بروفري شرق العاصمة كييف، وهي من أهم المحاور التي اعتمدت عليها للسيطرة على العاصمة.

جاء ذلك في تغطيته الحية لتطورات اليوم الـ37 من الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا.

ونقل عن عمدة بروفري قوله إن القوات الروسية “تمركزت في ضواحي مدينة تشيرنيهيف على بعد 100 كلم من العاصمة”.

وأضاف عمدة المدينة أن الجيش الأوكراني يقوم حاليًّا “بتمشيط المقاطعة كلها ولن يسمح بعودة المدنيين إليها إلا بعد التأكد من سلامتها”، مشيرا إلى أن الروس “يفخّخون بعض المساكن والمنشآت المدنية قبل مغادرتها”.

وفي السياق نفسه، أشار موفد الجزيرة مباشر إلى أن القوات الأوكرانية سمحت لعدد محدود من المدنيين لأول مرة بزيارة منطقة إيربن شمال العاصمة الأوكرانية بعد انسحاب الجيش الروسي منها، الأربعاء.

ويأتي انسحاب القوات الروسية من منطقة إيربن بعد أسابيع من السيطرة شبه الكاملة عليها مما أدى إلى تدمير 50% من المنازل والمناطق السكنية بها، حسب ما أعلنه عمدة المدينة.

وأوضح موفد الجزيرة أن القوات الأوكرانية فرضت سيطرتها على مقاطعة بوريسبيل كلها.

وبث الجيش الأوكراني مقاطع مصورة تُظهر الدمار الشديد الذي تعرض له مطار بوريسبيل الدولي شرق العاصمة الأوكرانية كييف، وكانت القوات الروسية قد حاولت منذ بدء العملية العسكرية السيطرة على هذه المنطقة بالهجوم البري والإنزال الجوي.

ولفت مجاهد إلى أن المعارك “خفت حدتها” في كييف، إلا أن أصوات الانفجارات وصافرات الإنذار لم تنقطع كلّيًّا.

وقال إن العمليات الروسية توقفت أيضا في محيط مدينة نيكولاييف ولم تعد هناك محاولات لدخولها، وإن الجيش الأوكراني يحاول استعادة السيطرة على المناطق المحيطة بخيرسون المقاطعة الوحيدة التي يسيطر عليها الجيش الروسي كلّيًّا.

وعلى صعيد آخر، اعتبر موفد الجزيرة مباشر أن اتهام موسكو لأوكرانيا بشنّ هجوم على مخازن للوقود في بلدة بيلغورود الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية “تحوّل كبير في استراتيجية الهجوم الأوكرانية” لا سيما مع تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل عدة أسابيع باستخدام الأسلحة النوعية إذا قُصِفت مدن روسية.

وأوضح أن مدينة بيلغورود تعتبر منطقة تمركز رئيسية للقوات الروسية، حيث انطلقت منها العملية العسكرية ضد أوكرانيا، مما يطرح العديد من التساؤلات حول كيفية وصول القوات الأوكرانية إلى العمق الروسي.

إعادة فتح المتاجر والمطاعم في قلب كييف

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر إعادة فتح المتاجر والمطاعم في ميدان الاستقلال بقلب العاصمة كييف في ظل طمأنة الجيش الأوكراني للمدنيين.

وأعادت القوات الأوكرانية فتح الجسور الرئيسية المؤدية إلى قلب العاصمة بعد إغلاقها خوفًا من استيلاء القوات الروسية عليها.

وسمحت الحكومة الأوكرانية، اليوم الجمعة، بعودة الدراسة لعدد من مراحل التعليم عن بُعد في رسالة واضحة لعودة الحياة إلى طبيعتها مع استمرار نقاط للتفتيش.

وأشار موفد الجزيرة مباشر إلى أن العديد من الخدمات والسلع والأدوية متوفرة في كييف باستثناء خدمات الصراف الآلي التي لا تزال متوقفة.

وبدأت الحياة تعود تدريجيا في كييف في أعقاب تعهد روسي بـ”تخفيف حدة العمليات العسكرية” في مدينتي كييف وتشيرنيهيف، في أعقاب الجولة الأولى من المباحثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول، الثلاثاء الماضي.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخّلًا في سيادتها”.