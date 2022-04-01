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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل (فيديو)

الشهيد الفلسطيني أحمد يونس الأطرش
1/4/2022

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال الحيّ في مدينة الخليل ظهر اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الشاب أحمد يونس صدقي الأطرش (29 عاما) استشهد بعد أن أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل.

 

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحيّ وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، فأُصيب الشاب الأطرش برصاصة في رأسه.

ونُقل الشاب الجريح إلى مستشفى الخليل لتلقي العلاج، ثم أعلن عن استشهاده لاحقًا متأثّرًا بإصابته الشديدة.

والشهيد أحمد الأطرش أسير محرّر، كان قد أمضى 6 سنوات في سجون الاحتلال.

وأصيب، اليوم، عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي وحالات اختناق، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي خلال تفريقه مظاهرات شعبية مناهضة للاستيطان في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وتندلع المواجهات مع الجيش الإسرائيلي بشكل منتظم في الضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين احتلتهما إسرائيل عام 1967، عندما تقوم سلطات الاحتلال بقمع احتجاجات الفلسطينيين على الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية.

ويعيش نحو ألف مستوطن يهودي تحت حماية عسكرية إسرائيلية مشددة في وسط مدينة الخليل، التي يسكنها 200 ألف فلسطيني.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية