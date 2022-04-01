استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال الحيّ في مدينة الخليل ظهر اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الشاب أحمد يونس صدقي الأطرش (29 عاما) استشهد بعد أن أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل.

🔴 مراسل صفا: استشهاد الأسير المحرر أحمد يونس الأطرش، بعد إصابته بالرصاص الحي في الرأس خلال مواجهات مع الاحتلال في شارع الشلالة وسط الخليل pic.twitter.com/O4SpMGSjqV — وكالة صفا (@SafaPs) April 1, 2022

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحيّ وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، فأُصيب الشاب الأطرش برصاصة في رأسه.

ونُقل الشاب الجريح إلى مستشفى الخليل لتلقي العلاج، ثم أعلن عن استشهاده لاحقًا متأثّرًا بإصابته الشديدة.

📹 متابعة صفا| والد الشهيد أحمد الأطرش الذي ارتقى خلال المواجهات وسط الخليل قبل قليل pic.twitter.com/q8pTFyTB9M — وكالة صفا (@SafaPs) April 1, 2022

والشهيد أحمد الأطرش أسير محرّر، كان قد أمضى 6 سنوات في سجون الاحتلال.

وأصيب، اليوم، عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي وحالات اختناق، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي خلال تفريقه مظاهرات شعبية مناهضة للاستيطان في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

صورة الشهيد الأسير المحرر أحمد يونس الأطرش (29 عاما) الذي ارتقى برصاص الاحتلال في رأسه خلال مواجهات بمدينة الخليل pic.twitter.com/23bSH56Fsg — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 1, 2022

وتندلع المواجهات مع الجيش الإسرائيلي بشكل منتظم في الضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين احتلتهما إسرائيل عام 1967، عندما تقوم سلطات الاحتلال بقمع احتجاجات الفلسطينيين على الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية.

ويعيش نحو ألف مستوطن يهودي تحت حماية عسكرية إسرائيلية مشددة في وسط مدينة الخليل، التي يسكنها 200 ألف فلسطيني.